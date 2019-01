Beisammensein im Schenkenberger Feuerschein

Th. Messerschmidt

Schenkenberg (MOZ) Den einst so strahlend schönen Weihnachtsbaum zur Entsorgung an den Straßenrand legen? In Schenkenberg wird seit Jahren ein viel schönerer Brauch gepflegt, bei dem der Baum noch einmal zum Strahlen gebracht wird und sogar wohlige Wärme spendet – beim Winterfeuer. Dazu laden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr auch 2019 ein und stellen am 19. Januar ihre große Feuerschale bereit. Die kann mit einem Mal drei Weihnachtsbäume „fressen“ und himmelwärts lodern lassen. Das sorgt für Gemütlichkeit und führt das Volk zum Genießen und Plaudern zusammen. Zumal für Speisen und Getränke gesorgt wird und das Abendbrot somit zum Feuerwehrgerätehaus in der Kirchenallee 3c verlegt werden kann. „Jeder, der seinen Weihnachtsbaum unserem Feuer überlässt, erhält einen Glühwein gratis“, verspricht Wehrleiter Pierre Bergmann.