Warten auf neuen Fahrkartenautomaten

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Montag den Fahrkartenautomaten am Granseer Bahnhof aufsprengten, ist der Erwerb von Bahntickets dort nicht mehr möglich. Das demolierte Gerät wurde kurz darauf abgebaut. Doch wie geht es weiter?

Ein Dauerzustand soll das Fehlen eines Automaten nicht bleiben, versicherte Bahnsprecher Gisbert Gahler am Donnerstag auf Nachfrage. Das Aufstellen eines Ersatzgerätes am Granseer Bahnhof sei fest eingeplant. Noch sei aber unklar, wann das geschehen soll. „Da es in der Region zurzeit mehrere Vandalismusvorfälle gegeben hat, müssen zurzeit mehrere Automaten ausgetauscht werden. Daher kann jetzt noch kein Termin genannt werden“, teilte Gahler weiter mit.

Zugreisende, denen es nicht möglich ist, vor der Fahrt während der Öffnungszeiten des Reisebüros an der Rudolf-Breitscheid-Straße dort ein Ticket zu erwerben, riet der Bahnsprecher, unmittelbar nach dem Zustieg den Zugbegleiter auf den Fakt hinzuweisen, dass am Granseer Bahnhof der Kauf einer Fahrkarte derzeit nicht möglich ist und bei ihm einen Fahrschein zu kaufen. Ansonsten kann für jene, die ohne Fahrschein bei der Kontrolle angetroffen werden, das sogenannte erhöhte Beförderungsentgelt in Höhe von 60 Euro fällig werden.

Ein Lokführer, der am Montag gegen 5.30 Uhr in den Bahnhof Gransee einfuhr, hatte den zerstörten Automaten entdeckt. Der oder die Täter waren zu diesem Zeitpunkt aber schon verschwunden.