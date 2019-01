Polen will massenhaft Wildschweine abschießen

Dietrich Schröder

Warschau (MOZ) In Polen sollen an diesem und den beiden kommenden Wochenenden Hunderttausende Wildschweine abgeschossen werden, um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern. Eine entsprechende Ankündigung des Warschauer Umweltministeriums und des Jagdverbandes löste bei Umweltschützern heftige Kritik aus.

Nachdem Medien berichteten, dass etwa 90 Prozent des derzeit auf 230 000 Exemplare geschätzten Bestandes erschossen werden sollen, bezeichnete Umweltminister Henryk Kowalczyk dies als Spekulation. Der Politiker von der Regierungspartei PiS räumte jedoch ein, dass es um den Schutz der Mastbetriebe gehe, in denen es etwa elf Millionen Hausschweine gibt.

Im Osten Polens waren in den vergangenen Jahren immer wieder an der Afrikanischen Schweinepest verendete Wildtiere entdeckt worden. In Deutschland wurden in der Jagdsaison 2017/2018 mehr als 830 000 Wildschweine erlegt. Allerdings wird deren Gesamtzahl hierzulande auf 1,5 Millionen geschätzt.