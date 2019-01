Busfahrer erinnert sich: „Ich sah nur noch weiß“

Zu viel weiße Pracht: In Neuruppin lag im Winter 1978/79 so viel Schnee, dass er mit Lkw aus der Stadt gefahren werden musste. © Foto: Eckhard Handke

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Das Wetter, das im Augenblick im Ruppiner Land herrscht, ist alles andere als winterlich. Im Katastrophenwinter vor 40 Jahren ging die Region wie viele andere Landesteile im Schnee unter. Der Neuruppiner Hans-Günter Goldschmidt war damals als Busfahrer unterwegs.

„Das war schon hart“, erinnert sich der heute 64-Jährige zurück, der 1974 beim Kraftverkehr anfing und bis zu seiner Rente bei der Personennahverkehrsgesellschaft Busse steuerte. Die Straßen in und um Neuruppin kennt Goldschmidt wie seine Westentasche. Nicht nur in der Stadt hat er seine Runden gedreht und damals beispielsweise die Mitarbeiter der Elektrophysikalischen Werke (EPW) zur Arbeit oder nach Hause gefahren. Es gab auch Linien übers Land.

Eine führte regelmäßig von Neuruppin zum Berliner Ostbahnhof. „Da wollten immer die Leute hin, die mit der Bahn weiter weg fahren oder ab Schönefeld wegfliegen wollten“, erinnert sich der Rentner. Als Goldschmidt am 30. Dezember 1978 morgens mit etwa 30 Fahrgästen diese Strecke antrat, konnte er nicht ahnen, was ihn erwartet. Auf der Autobahn hat „es erst leicht gefusselt“, an der Stadtgrenze schneite es dann schon gleichmäßig. Am Bahnhof durfte er eine längere Pause einlegen, da er am Abend die letzte Tour zurück fahren musste. Im Laufe des Tages schneite es allerdings derart, dass Goldschmidt seinen Bus nicht einfach stehen lassen konnte. „Es lag ganz schnell eine Schneedecke von 20 bis 25 Zentimetern“, sagt er und zeigt mit den Händen die ungefähre Höhe. Damit es „abends kein böses Erwachen gibt“, bewegte er seinen Bus hin und wieder, um die Fahrspur freizuhalten.

Bereits am Nachmittag deutete sich an, dass das Winterwetter landesweit gravierende Auswirkungen haben wird. „Im Bahnhof sammelten sich viele Menschen, die Silvester zu Hause sein wollten. Vor allem Russen“, erinnert sich Goldschmidt. Ab dem Nachmittag hatte er eine bulgarische Ärztin aus Neuruppin an Bord, die sich am Flughafen stets mit ihrem Mann, einem Piloten getroffen hat. „Sie hat uns noch ein paar Pfannkuchen besorgt“, so Goldschmidt. Zum Glück, denn der Rückweg am Abend sollte länger dauern als üblich. „Der Schnee lag auf der Autobahn bestimmt 30 Zentimeter hoch“, erinnert sich der Rentner. Schneller als im dritten oder vierten Gang konnte er nicht fahren: „Mehr ging nicht. Ich wollte nur, dass die Leute gut zu Hause ankommen.“ Die Schneedecke wuchs im Laufe der Fahrt deutlich. Zwischenzeitlich ist der Bus von drei Rába-Lkw überholt worden, die die Flocken aufwirbelten und Goldschmidt die Sicht nahmen. „Da habe ich gedacht, wir stehen im Dunkeln.“ Aber: Er kam gut in Neuruppin an, allerdings mit deutlicher Verspätung.

Am Silvestertag hatte der Busfahrer deswegen aber nicht frei. An jenem Morgen, saß er hinter dem großen Lenkrad, um nach Flecken Zechlin zu fahren. Der Schneefall hatte nicht nachgelassen. Das bedeutete aber nicht, dass die Busse stehen blieben. „Erst mal runter vom Hof. Wenn man dann wetterbedingt nicht weiterkommt, ist es etwas anderes“, sagt er. Die Schneeflocken seien damals so fein gewesen, dass es sie durch die Ritzen der Bustüren bis auf das Armaturenbrett drückte. Bis kurz vor Dierberg schaffte es Goldschmidt mit seinem Ikarus. Dann steckte er in einer großen Schneewehe fest. Ein Kollege aus Oberhavel, der auf dem Weg nach Großzerlang war, wollte das umgehen und dachte, er kommt über den Acker weiter. „Der schlaue Busfahrer hat aber nicht bedacht, dass zwischen der Straße und dem Feld noch ein Graben ist“, erinnert sich der 64-Jährige. Darin kippte dessen Bus leicht auf die Seite. Die Rettung aus Dierberg kam in Form von zwei Traktoren. Sie zogen erst Goldschmidts Bus aus dem Schnee. Anschließend wollten sie auch den Oberhaveler bergen. Das schafften sie allein aber nicht. Erst als Goldschmidt seinen Bus noch vor die zwei Traktoren spannte, bewegte sich das andere Fahrzeug. Der Neuruppiner trat den Heimweg an: „Durch den Wald ging es wieder. Ich will nicht übertreiben, aber die Schneewehen, waren bis zu 1,70 Meter hoch. Das war extrem.“

Die Wetterlage besserte sich in den folgenden Tagen kaum. Die Busfahrer durften bei tiefen Minustemperaturen in den 200-Liter-Diesel-Tank auch 20 Liter Benzin laufen lassen, damit der Treibstoff nicht einfror. Luftschläuche für Lenkung und Bremsen wurden nachts mit Spiritus gefüllt, so dass sich darin kein Eis bilden konnte, und Kollegen vom Starterdienst schalteten früh morgens schon die Busse an, damit sie für die erste Tour warm waren.

Anfang Januar steuerte Goldschmidt den Bus von der EPW-Haltestelle mit dem Ziel Köpernitz. An Bord: etwa 40 Leute. Nach einer Zwischenstation in Rüthnick und Herzberg „sah ich nur noch Weiß“. Sein Bus landete in einer Schneewehe, die in seiner Erinnerung fast so hoch wie sein Bus war. Nichts ging mehr. Deshalb musste Goldschmidt zurück bis nach Herzberg laufen, um Hilfe zu holen. „Der Schneepflug kam aber erst nach eineinhalb oder zwei Stunden. Es war saukalt, wir haben gebibbert wie die Hunde“, berichtet der Rentner. Sein Bus wurde rückwärts bis zur damaligen Herzerberger Kreuzung aus dem Schnee geschleppt. Goldschmidt musste dabei mit einer Pudelmütze auf dem Kopf und dem Blick aus dem Fenster den Bus rückwärts steuern: „Da habe ich gedacht, mir erfriert das Hirn.“ Einige seiner Fahrgäste, die Freunde in Herzberg hatten, stiegen aus, um dort zu übernachten. Goldschmidt fuhr seine Runde weiter, allerdings nicht ohne Schneeschieber, die den Weg vor ihm frei machten. Erst spät in der Nacht war er wieder daheim.

Wer seine Erlebnisse aus dem Winter 1978/79 schildern möchte, kann sich beim Ruppiner Anzeiger unter 03391 455322 oder lokales@ruppiner-anzeiger.de melden.