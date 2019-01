Galaktischer Crash

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Silvesterfeuerwerk am Brandenburger Tor ist ein müder Funkenflug verglichen mit diesem Spektakel: Gleißende Lichtfackeln schießen ins Dunkel. Ein heller Ball glüht auf. Astronomen sagen ein gewaltiges Schauspiel voraus, wenn die Große Magellansche Wolke in unsere Milchstraße kracht. Anders als es ihr Name suggeriert ist die Wolke ein Zwerg im Vergleich zu unserer Galaxis. In 163 000 Lichtjahren segelt sie an der Milchstraße vorbei.

Astronomen nahmen bislang an, dass diese Zwerggalaxie entweder um unsere Galaxis kreist oder ins All entschwindet. Derzeit strebt der Zwerg danach zu entfliehen.

Wie Computersimulationen der britischen Durham University zeigen, macht er aber in einer Milliarde Jahren kehrt und rast geradewegs in die Milchstraße hinein. Denn die Große Magellansche Wolke ist nach Berechnungen der Briten reicher an Masse als vermutet und verliert zu viel Energie, um der Milchstraße entkommen zu können. Also wird der Zwerg von ihr verschlungen.

Das kann ein paar hundert Millionen Jahre dauern. Wie Beobachtungen der Astrophysiker zeigen, strecken die Crash-Kandidaten einander zuerst dünne Arme aus Staub und Sternen zu. Eine zaghafte Annäherung beruhend auf gegenseitiger Anziehung.

Wenn die beiden dann miteinander kollidieren, ist das etwa so, als ob Meck-Pomm und Berlin-Brandenburg miteinander verschmelzen. In beiden Flächenländern liegen die größeren Städte so dünn verteilt wie die Sterne in den Galaxien. Sie krachen deshalb kaum zusammen. Bei der Fusion wächst das Zentrum zum Monstrum heran – bei der Länderverschmelzung also Berlin.

Bei den Galaxien das Schwarze Loch in der Milchstraße. Das Loch saugt Sternenstaub ein und nimmt zu – bis auf das Achtfache seiner Masse. Gewaltige Strahlenjets schießen dann aus dem Kern der Galaxis heraus. Staubwolken verklumpen und neue Sterne leuchten auf.

Galaktische Zusammenstöße haben mit Silvesterfeuerwerk eines gemein: Sie kommen immer wieder vor. Das Hubble Teleskop hat schöne Crashs aufgenommen. Auch die Milchstraße war nach Berechnung der Astronomen schon in einige Unfälle dieser Art verwickelt.

Der vermutlich schwerste ereignete sich vor ungefähr acht Milliarden Jahren, als die Wurst-Galaxie auf die Milchstraße traf. Eine Spur dieses Zusammenstoßes ist ein wurstförmiger Sternhaufen, der durch die Milchstraße rast. Eine andere das verbeulte Zentrum unserer Galaxis, der diskusförmige zentrale Bereich mit dem Schwarzen Loch darin.

Die Wurst-Galaxie soll kleiner gewesen sein als die Milchstraße. Im Gegensatz zum etwa gleich gewaltigen Andromeda-Nebel. Er wird in schätzungsweise acht Milliarden Jahren mit der Milchstraße zusammenrauschen.

Es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Erst mal kommt die Große Magellansche Wolke in 2,4 Milliarden Jahren auf uns zu. Bei der Verschmelzung mit der Milchstraße werden Sterne aus ihrer Bahn katapultiert, aus dem Zentrum der Milchstraße heraus an den Rand der Galaxis geschossen. Unsere Sonne befindet sich in einem eher unbedeutenden Spiralarm.

Wie die britischen Forscher meinen, werden wohl nur wenige Sterne in ähnlicher Lage in den Halo unserer Galaxis gekickt. Die Sonne bleibt vermutlich unbehelligt.