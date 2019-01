Stefan Klug

(MOZ) Es war ein Aufstand mit Ansage. Nachdem die Hosts im Adventurepark „Westworld“ die Macht übernommen haben, machen sie nun Jagd auf die ehemaligen Herren der Anlage. Alles was menschlich ist läuft Gefahr, erschossen zu werden. Gleichzeitig ist die Betreibergesellschaft nicht gewillt, der Anarchie weiter Raum zu gewähren und hat ein Kommando abgestellt, dass die Vorgänge untersuchen und wieder ordnen soll. Dolores ist zur Anführerin der Revolution aufgestiegen. Und ihr dämmert, dass es da draußen noch mehr geben muss. Nicht nur andere vergleichbare Parks, sondern eine Welt, in der die Menschen ohne die Freiheiten von „Westworld“ & Co leben. Das muss ihr Ziel sein. Dabei stellt sich auf beiden Seiten die Frage, wem kann man trauen. Denn es scheint offensichtlich, dass die Linie zwischen Freund und Feind, Mensch und Maschine nicht so eindeutig verläuft, wie es auf den ersten Blick aussieht.

Ein Vergnügungspark, der das zweifelhafte Vergnügen erlaubt, zu quälen, zu vergewaltigen, zu töten. Straffrei. Das erschien als perfektes Geschäftsmodel. Und funktionierte bis zu dem Zeitpunkt, an dem offensichtlich das Löschen der Festplatte der Androiden versagte, diese plötzlich Gefühle entwickelten, Schmerz fühlten, menschlich wurden. Nun dreht sich alles um. Es wird zurückgeschossen. Zumindest die ersten Folgen der 2. Staffel drehen eigentlich nur den Spieß um und säen Zweifel unter den Zuschauern, dass alles, oder zumindest einiges, vielleicht anders sein könnte. Schnelle Action wird dabei von langen Passagen eher sinnierenden Nachdenkens unterbrochen. So bleibt die Sache zwar spannend, aber mitunter auch etwas zäh. Das ändert sich, als die Ziele klarer und das Bestreben, sie zu erreichen, konkreter wird. Natürlich darf man keine endgültigen Lösungen erwarten, so manche Überraschung aber schon.

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 580 Minuten; Verleih: WHV; Regie: diverse; Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden; USA 2018