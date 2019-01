Liebe in Zeiten des Wandels

Stefan Klug

(MOZ) Der König ist tot, es lebe der König. Doch der eine Tyrann wurde nur durch einen neuen ersetzt. Karl II. regiert England mit harter Hand und duldet keinen Widerspruch. Um Gefängnis oder schlimmer noch, dem Galgen zu entgehen, beschließen vier junge Menschen, ihr Glück jenseits des Atlantiks in den neuen Kolonien zu suchen. Doch der Weg ist weit und gefährlich, die neue Welt nicht minder. Nicht nur, dass die Ureinwohner verbissen ihr Land verteidigen, auch raffgierige Siedler heizen die Situation an. Hinzu kommt, dass der lange Arm des Gesetzes bis nach Amerika reicht. Somit sind die Auswanderer mitnichten sicher.

Auch für Jamie Dornan gab es ein Leben vor „Fifty Shades of Grey“. „New Worlds“ gehört dazu und der mittlerweile bekannte Schauspieler dürfte ein Zugpferd sein, die Mini-Serie nun unters Volk zu bringen. Schließlich stammt die TV-Produktion schon aus dem Jahr 2014. Das macht aber nichts, in Sachen Geschichtsbetrachtung gibt es keine neuen Erkenntnisse. Wobei das mit der Geschichte auch nicht zu ernst genommen werden sollte. Denn „Aufbruch nach Amerika“ ist in erster Linie eine Love-Story, da passt Dornan super rein. Vor historisch sicherlich verbürgter Kulisse ist es ein Suchen und Finden von Liebe und Halt in einer unbekannten und teils feindlichen Welt. Charles Martin versucht die Sache aufzupeppen, indem er munter zwischen den Handlungsorten und -zeiten springt, was allerdings vor allem zu Beginn mehr Verwirrung als Durchblick stiftet. Und dann ist das Budget einer TV-Produktion sicher ein anderes als beim Kino-Blogbuster. Wenn also der gewaltige Segler auf dem Cover große Hoffnungen weckt, der Rest der Kulisse kommt dann schon bescheidener daher.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 194 Minuten; Verleih: Tiberius; Regie: Charles Martin; Pip Carter, Phil Cheadle, Holli Dempsey; GB 2014