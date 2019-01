Ideen für die Zukunft gesammelt

Matthias Henke

Menz (MOZ) Gut weg kommt der Stechliner Ortsteil Menz, wenn im Entwicklungskonzept der Gemeinde auf die vergangenen Jahre geblickt wird. Negative Entwicklungen werden nicht ausgespart, im Gegenzug aber auch Empfehlungen für die Zukunft gegeben.

So sei seit der erstmaligen Diskussion des Konzeptes im Jahr 2006 eine stabile und insgesamt positive Entwicklung zu verzeichnen. Die Einwohnerzahl sank wie in den anderen Orten auch, jedoch nur um drei Prozent, was den geringsten Wert innerhalb der Gemeinde darstellt.

Auf der Haben-Seite stehen beispielsweise die Neugestaltung des Spielplatzes auf dem Friedensplatz, die Etablierung des Dorfes als zentralen Grundschulstandort und der Erhalt der Allgemeinarztpraxis. Negativer gestalte sich die Versorgungslage. Zwar seien ein Café und der Künstlerhof mit Restaurant eröffnet worden, der Dorfladen an der Berliner Straße schloss jedoch seine Pforten. Ferner seien Verkehrsprobleme entlang der Durchfahrtstraßen nicht wegzudiskutieren. Die Entwicklung des Baugebietes Menz-West sei nach wie vor ungewiss.

Was kann also aus Sicht der Gemeinde getan werden, um die Entwicklung des Dorfes positiv zu fördern? Beispielsweise verlangen einige Gebäuden nach Aufmerksamkeit: Ihr Domizil am Friedensplatz gab die Sparkasse vor einigen Jahren auf. Die Feuerwehr wird auf absehbare Zeit das ihrige verlassen, wenn der Neubau an der Berliner Straße bezugsfertig ist. Der frühere Raum der Sparkasse und ein rückwärtig gelegenes kleineres Fachwerkgebäude sollen erhalten und nicht verkauft werden. Langfristig wird die Vergabe als Café angestrebt. Noch offen ist die Zukunft der Feuerwehr. Ein Gestaltungskonzept mit Kostenschätzung soll Klarheit bringen. Ebenfalls ein Konzept soll für das Vorfeld der Theodor-Fontane-Schule her. Hier gebe es Nachholbedarf, was die Anordnung der Bushaltestelle und der Parkplätze angehe, heißt es. Die Schüler müssten zum Haupteingang vom Bus aus hinter parkenden Autos entlang in die Nähe der Fahrbahn – nicht optimal. Vermutlich laufe es darauf hinaus, dass die Stellplätze verlegt werden, die Bushaltestelle in Richtung Eingang verschoben und der Gehweg der Schüler mit Pollern geschützt wird.

Nicht Eigentümer ist die Gemeinde von der früheren Ferienhaussiedlung am Schleusenweg. Doch will sie mit dem Eigentümer ins Gespräch kommen, um dort zeitgemäße Ferienhäuser zu errichten. Das Objekt sei einer der wenigen Schandflecke des Ortes, wenngleich durch seine Abgelegenheit wenig präsent.

Als mittelfristig erneuerungsbedürftig wird, bedingt durch den Verschleiß der Treppenstufen und zwischenzeitliche Rodungsmaßnahmen, die Zuwegung zur Badestelle vom Strandweg aus angesehen.

Freies Wlan, das seit anderthalb Jahren am Granseer Kirchplatz verfügbar ist und derzeit entlang der Rudolf-Breitscheid-Straße ausgebaut wird, soll auch in Menz verfügbar gemacht werden. Als Standort hat man das Naturparkhaus im Blick.

Für alle Pläne gilt: Bislang stehen sie nur im Entwicklungskonzept, sind also Absichtserklärungen. Es sind Beschlüsse der Gemeindevertreter nötig, sollen sie Realität werden.