Zum Golde drängt...

Stefan Klug

(MOZ) Ein Einheit der Navy-Seals ist 1995 in Jugoslawien damit beschäftigt, Kriegsverbrecher zu jagen. Dabei halten sich die Elitesoldaten nicht immer an die Anweisung, diskret vorzugehen. Das bringt ihnen eine zeitweise Beurlaubung ein. Und wie nutzen die Jungs die Zeit? Sie machen sich auf die Suche nach einem Goldschatz, der noch von den Nazis stammen soll. Irgendwo in einem überfluteten Dorf, mitten im Feindgebiet. Da die Abkommandierung in die Heimat droht, muss sich das Team beeilen, das nicht nur auf das Wissen einer Einheimischen zurückgreifen kann, sondern auch auf die Hilfe von Kameraden innerhalb der Garnison. Für mehrere hundert Millionen riskiert so mancher halt was...

Bei Action-Filmen nach der Logik zu fragen verbietet sich natürlich. Selbst dann, wenn sich dies förmlich aufdrängt. Denn es ist ja nicht so, dass von dem Dorf niemand wusste. Und dennoch macht es den Eindruck, dass in den vergangenen Jahrzehnten kein Bewohner der Gegend mal in der Tiefe gewesen ist. Wer also seine Ansprüche etwas herunter schraubt, der darf sich auf einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Heimkino-Abend freuen. Die Amis mischen ordentlich Freund und Feind auf, Regisseur Steven Quale lässt es anständig krachen und setzt allerlei großkalibriges Gerät ein. Dazu sind die Seals nebst Vorgesetzten nicht um starke Sprüche verlegen. Kurzum, Genrefreunde dürften mächtig Spaß mit dem rasanten Geschehen haben.

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 106 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Steven Quale; J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Clemens Schick; USA 2018