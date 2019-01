Einsame Mission

Stefan Klug

(MOZ) 1889 reist die New Yorker Malerin Catherine Weldon nach North Dakota. Hier will die Witwe den Indianerhäuptling Sitting Bull porträtieren. Sie ist nicht willkommen. Nicht bei den das Reservat bewachenden US-Soldaten, nicht bei der einheimischen Bevölkerung und zu Beginn auch nicht bei den Indianern. Während die Weißen mit dem Namen des Häuptlings nicht nur eine schmerzhafte Niederlage am Little Big Horn, sondern auch viele Massaker an Zivilisten verbinden, sehen auch die Ureinwohner in der Fremden zuerst eine Vertreterin jener, die ihnen ihr Land wegnahmen, sie einsperrten und nicht zuletzt selbst für Gräueltaten verantwortlich waren. Doch Weldon gelingt es, das Vertrauen Sitting Bulls zu erarbeiten. Sie unterstützt die Indianer gar bei einer kommenden Abstimmung über die Neuaufteilung des Landes. Aber sie wird eine Fremde in ungewohnter Umgebung bleiben.

Die Geschichte beruht auf wahren, wenngleich hierzulande weniger bekannten Tatsachen. Susanna White gelingt es dennoch, ohne großes Tamtam und mit behutsam inszenierten Bildern, die Situation gerade emotionsseitig von beiden Standpunkten her dem Zuschauer näher zu bringen. Wenn das Pendel zugunsten der Indianer ausschlägt, so ist dies aber mitnichten als einseitige Stellungnahme zu verstehen. Jessica Chastain in der Hauptrolle kommt dabei die Funktion der Vermittlerin zu. Als Weldonüberwindet sie den Graben, den die zurückliegenden Ereignisse zwischen beiden Parteien aufgeworfen haben. Auch Sam Rockwell als Army Offizier sollte unbedingt erwähnt werden. Eine kleine, aber beeindruckende Nebenrolle. Sie zeigt auch den inneren Wandel von direkt Beteiligten. Insgesamt ein sehenswerter Streifen, der erstaunlich gelassen und doch spannend das Ende einer uramerikanischen Geschichte erzählt.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 101 Minuten; Verleih: Tobis; Regie:Susanna White; Michael Greyeyes, Sam Rockwell, Jessica Chastain; USA 2018