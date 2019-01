Autofahrer fährt Zaun um und haut ab

Volkmar Ernst

Häsen (MOZ) Einfach abgehauen ist der Kraftfahrer, der den Gartenzaun am Grundstück Gutengermendorfer Straße 2 in Häsen am Donnerstag beschädigt hat.

Punkt 8 Uhr am Donnerstag war für Nadine Schwanebeck, die auf dem Grundstück Gutengermendorfer Straße 2 in Häsen lebt, die Welt noch in Ordnung. Eine halbe Stunde später klaffte im Zaun jedoch ein mehrere Meter breites Loch. Der Drahtzaun war kaputt, die Heckenbäume dahinter wurde umgefahren. Nadin Schwanebeck beziffert den entstandenen Sachschaden auf rund 5 000 Euro.

Dass ein solcher Unfall passieren kann, ist für sie nicht das eigentliche Problem. Sie ärgert sich jedoch über die Dreistigkeit und Rücksichtlosigkeit des Verursachers, der einfach das Weite gesucht hat, anstatt sich zu melden. Er hat Unfallflucht begangen. „Das ist wirklich kein Kavaliersdelikt, sondern inzwischen sogar eine Straftat“, wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs erklärt. Die Beamtin bestätigt aber auch, dass die Geschädigten oft auf den Kosten sitzenbleiben, wenn der Unfallverursacher nicht ermittelt werden kann.

Vollkommen richtig hat Nadine Schwanebeck gehandelt, indem sie den Unfall angezeigt hat. Die Polizeibeamten haben den Schaden aufgenommen und, soweit es möglich war, Spuren gesichert. Geachtet werde auf Reifenspuren, Lackabplatzungen und liegen gebliebene Fahrzeugteile, erklärt Dörte Röhrs. Außerdem sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter 03301 8510 entgegengenommen.(veb)