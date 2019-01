Gemeinde beantragt Geld für Herrenhaus

Elke Lang

Steinhöfel (MOZ) Einem erfolgversprechenden Fördermittelantrag für das Herrenhaus in Heinersdorf hat die Gemeindevertretung von Steinhöfel diese Woche zugestimmt. Es geht um den ersten Bauabschnitt zur Sanierung und zum Umbau des stattlichen, denkmalgeschützten, seit Jahren baurechtlich aber nicht nutzbaren Gebäudes in ein multifunktionsfähiges Gemeindezentrum mit sozialen und kulturellen Strukturen.

Seit Ende 2015 bemüht sich die Gemeinde um Sicherung der Bausubstanz. Bisher schlugen allerdings alle Bemühungen um Förderung fehl. Marco Jonscher vom Bauamt stellte nun das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ vor, in dem eine Förder-Zuwendung in Höhe von 45 Prozent in Aussicht gestellt wird. Bei der Bruttogesamtkostenschätzung von drei Millionen Euro käme die Gemeinde damit auf einen bei ihr verbleibenden Eigenanteil von 1,65 Millionen Euro.

Für den ersten Bauabschnitt vorgesehen sind hauptsächlich Arbeiten, die einer späteren gemeindlichen Nutzung dienen, unter anderen für Veranstaltungsräume, Dorfgemeinschaftsräume und Büroräume für den Ortsvorsteher.