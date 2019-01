Weniger Einsätze für die Kameraden

Larissa Benz

Rietz-Neuendorf (MOZ) Die Rietz-Neuendorfer Feuerwehr rückte 2018 zu weniger Einsätzen als noch im Vorjahr aus.Die Wehr hat momentan circa 300 aktive Mitglieder und 50 Kameraden in der Jugendfeuerwehr.

Den Rückgang der Einsätze von 77 auf 56 im Jahr 2018 kann sich Frank Nagel, Gemeindewehrführer aus Rietz-Neuendorf, durchaus erklären: „2017 gab es durch die vielen grässlichen Stürme sehr viele Einsätze.“ Das habe sich 2018 relativiert.

Doch auch das vergangene Jahr war extrem für die Rietz-Neuendorfer Einsatzkräfte: Die Waldbrände in Limsdorf, in Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark) und in der Lieberoser Heide hielten die Feuerwehr in Atem. In Limsdorf entzündeten sich Anfang Juli etwa 100 Hektar Wald und Feld. Ein Großeinsatz war auch ein Flächenbrand in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald), der sich auf mehr als 400 Hektar ausbreitete. In Treuenbrietzen sind Ende August etwa 90 Prozent des Waldbestandes zerstört worden.

21 der Einsätze, zu denen die Rietz-Neuendorfer ausrückten, waren Brandeinsätze, bei 32 Alarmierungen handelte es sich um Hilfeleistungen. Außerdem absolvierten die Kameraden drei Übungen, unter anderem auf einem Recyclinghof bei Wilmersdorf.

Laut Nagel gibt es bei den Rietz-Neuendorfern momentan 300 aktive Mitglieder sowie 50 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Im vergangenen Kalenderjahr gab es demnach 16 Neuaufnahmen. Hinzu kommen etwa 100 Mitglieder aus der Alters- beziehungsweise Ehrenabteilung. Wie viele Jugendliche in die aktive Feuerwehr rückten, wird laut Nagel nicht erfasst.

Außerdem wurde 2018 beschlossen, dass sich der jährliche Zuschuss für die Kameradschaftskassen der 14 Ortswehren von Rietz-Neuendorf von je 250 auf 350 Euro erhöht. „Mit dem Geld werden zum Beispiel gemeinsame Ausflüge finanziert oder mal ein Kasten Bier gekauft“, sagte Bürgermeister Olaf Klempert dazu. Die Funktionsträger erhalten für ihre Aufgabe eine Aufwandsentschädigung.

Die größte Ortswehr stellt Buckow mit über 40 Einsatzkräften. Die Buckower durften sich 2018 außerdem über ein neues Löschfahrzeug freuen. Das bisherige Löschgruppenfahrzeug „LF 8“ wurde durch ein „HLF“, ein sogenanntes Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, ersetzt. Die Gemeinde Rietz-Neuendorf hat das Fahrzeug für 102 000 Euro von der Gemeinde Bad Saarow erworben.

Mit dem Fahrzeug ist es möglich, einen Löschwassertank mitzuführen, der 2400 Liter Wasser fassen könne. Auch die technische Ausstattung soll sich damit verbessern. Dies ist besonders für die Hilfeleistung, etwa bei Bergungen oder Hilfe bei Überschwemmungen, wichtig. Auch Atemschutzgeräte im Wert von 20 000 Euro wurden gekauft. Einer der traditionellen Höhepunkte im Jahr war laut Nagel auch wieder der Gemeindeausscheid in Birkholz und der Herbstpokal in Ahrensdorf.

„Hervorzuheben ist auch das zehnte Kinderfest der Gemeinde, bei dem uns die Ortswehren unterstützt haben“, betont Nagel. Bei dem Fest wurde für die Kinder ein buntes Programm zusammen gestellt, sie konnten sich unter anderem im Stiefelweitwurf üben, Zielspritzen und Slalomlaufen.

Rückblickend bezeichnet er das Jahr 2018 vor allem als „Tagesgeschäft“. Beschwerden von Arbeitgebern, deren Mitarbeiter für die Feuerwehr in Einsätze rückten, habe es nicht gegeben. Mit welchen Investitionen die Feuerwehr 2019 rechnen kann, steht laut Nagel noch nicht fest: „Da der Haushalt der Gemeinde noch nicht beschlossen ist, kann man darüber nur spekulieren“, betont er.