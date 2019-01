Drei Varianten für die Schulbauplanung

Platz für Entwicklung: Schulbauplanerin Katharina Sütterlin zeigt Variante D, bei der an die freie Giebelseite des Altbaus ein weiterer Baukörper gesetzt wird. Alternative Vorschläge basieren auf zwei neuen Gebäuden – am Nordgiebel des Altbaus und Ostgiebel des Neubaus, mit variierenden Höhen. © Foto: Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Wie vereinbart, hat die Arbeitsgemeinschaft Bauereignis Architekten und ifau Architekten zum Jahresende das Standortentwicklungskonzept für die Grünheider Grundschule auf dem Löcknitzcampus vorgelegt. Im Sozialausschuss, am 21. Januar, soll das Papier diskutiert werden.

Die Gemeinde Grünheide ist mit Blick auf den wachsenden Platzbedarf an der Grundschule – bis 2022 steigt die prognostizierte Schülerzahl von 400 auf 579 – neue Wege gegangen. Statt einfach nur ein Architekturbüro zu beauftragen, ein weiteres Schulgebäude zu entwerfen, wurden Schulplaner mit ins Boot geholt. Bernd Schlüter, Grünheides Amtsleiter für Familie, Bildung und Kultur, hatte von Anfang an auf breite Beteiligung gesetzt, auf ein Verfahren, bei dem alle Wünsche und Bedarfe ausgesprochen werden und daraus – nach der Anpassung an einen realistischen finanziellen Rahmen – ein Fundament für die Entwicklung der Bildungseinrichtung gegossen wird.

Nach einem anfänglichen Investitionsvolumen von 16 Millionen Euro sind nach Prüfung durch die Kämmerei nun 7 Millionen Euro als maximales Ziel gesetzt. Die drei jetzt vorliegenden Varianten bewegen sich bei den Baukosten in einer Höhe von bis zu 6,2 Millionen Euro zuzüglich 800 000 Euro für Um- und Anbauten der Bestandsgebäude.

Schulbauplanerin Katharina Sütterlin lobt die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Grünheide. Anders als sie es aus Berlin gewohnt sei, haben Verwaltung und Schule immer zeitnah Zuarbeiten geliefert. „Alle waren sehr engagiert, es hat richtig Spaß gemacht“, lobt die 56-jährige Architektin. Die Quintessenz der Kooperation ist in einem 77 Seiten umfassenden Papier zusammengefasst.

Städtebaulich gibt es folgende Varianten: „D“ sieht einen viergeschossigen Anbau an der nördlichen Giebelseite des Altbaus vor – zwischen beiden liegend ein Aufzug, der alle Etagen barrierefrei erschließt. „E“ belässt den gleichen Baukörper bei drei Stockwerken und sieht zudem einen eingeschossigen Pavillon vor der östlichen Giebelseite des Neubaus vor. „F“ basiert auf einem dreigeschossigen Anbau an den östlichen Giebel des Neubaus und einem eingeschossigen Pavillon nördlich des Altbaus.

Die beiden letztgenannten Varianten tragen dem Wunsch Rechnung, ein separates Gebäude auch fremd nutzen und vermieten zu können. Was in jedem Fall versetzt werden müsste, ist das Schildkröten-Gehege. Die Skizzen zum Areal sehen hierfür einen Platz nördlich des Radweges vor, ebenso wie für eine weitere Ein-Feld-Turnhalle, deren Bedarf sich bei steigender Schülerzahl zusätzlich andeutet.

Zu den Prämissen hinsichtlich der Raumplanung zählt ein zweiter Aufzug, damit beide Bestandsgebäude barrierefrei zugänglich werden. Ebenfalls auf der Agenda steht ein multifunktionaler Raum, der Vollversammlungen der Schule möglich macht. Lehrer und Erzieher wünschen sich zudem eine dreigeteilte Teamzone mit Arbeitsplätzen, einem Pausen- und einem Konferenzraum. In den Bestandsbauten soll die Akustik verbessert werden, einschließlich der Flure, um diese besser nutzen zu können.

Schlüter ist gespannt auf die Debatte im Sozialausschuss. Er strebt an, dass sich der Gemeinderat im Februar auf eine Variante festlegt, an der dann inhaltlich gearbeitet werden kann.