Prenzlauer Bataillon wird verstärkt

Neujahrsempfang der Bundeswehr und der Stadt Prenzlau: Rund 1000 Gäste sind in der Uckerseehalle dabei, wenn Bilanz über das vergangene Jahr gezogen wird. Es ist der größte Treff dieser Art in der gesamten Region. Gleichzeitig werden Auszeichnungen vorgenommen. © Foto: Oliver Schwers

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Schlechte Nachrichten über die Ausrüstung der Bundeswehr gibt es genug. Nicht so für Prenzlau. Das Fernmeldebataillon 610 wird in den nächsten Jahren personell aufgestockt und erhält mehr Dienstposten. Dafür stehen Gelder im zweistelligen Millionenbereich zur Verfügung.

Gut gelaunt ist Brigadegeneral Michael Matz an diesem Tag nach Prenzlau gekommen. Der stellvertretende Divisionskommandeur und Kommandeur der Divisionstruppen der 1. Panzerdivision wird nicht müde, Hände zu schütteln. Doch er kennt die Probleme in seinen Truppenteilen im Osten Deutschlands. Personalprobleme, Materialsorgen, die Bundeswehr leidet.

Doch für Prenzlau trifft das weniger zu. „Verglichen mit anderen Standorten ist das Fernmeldebataillon 610 noch eine Insel der Glückseligen“, sagt Matz am Rande des Neujahrsempfangs in Prenzlau, den die Garnisonstadt und die Bundeswehr gemeinsam für 1000 Gäste ausrichten. Das Bataillon habe die einzige neue Küche weit und breit bekommen und einen leistungsfähigen Technikbereich. Und dann die Überraschung: „Der Standort wird mittelfristig verstärkt.“ Die Bundeswehr investiert weiter. Dafür stünde ein zweistelliger Millionen-Betrag zur Verfügung. Also mal keine schlechten Meldungen über die Truppe. Stattdessen sollen in den nächsten zwei bis fünf Jahren mehr Posten in Prenzlau entstehen. Zurzeit verrichten etwa 500 Soldaten hier ihren Dienst. Möglicherweise könnte ihre Zahl auf mindestens 600 steigen. Dafür werden moderne Unterkünfte und Ausrüstung gebraucht. Die Planungen sind langwierig.

Für das Erstarken des Fernmeldebataillons gibt es zwei Gründe: Erstens habe die Verteidigungsministerin eine Trendwende aufgrund der sicherheitspolitischen Gesamtlage eingeleitet, sagt Matz. Es gibt wieder mehr Geld für Personal und Material. Das reicht nicht, um alle Defizite abzubauen. Doch Prenzlau bekommt ein Stück ab vom Kuchen.

Zweitens hat das Fernmeldebataillon 610 eine besondere Aufgabe. „Es ist ein wichtiger Dienstleister im Multinationalen Korps in Stettin“, betont der General. Der besondere Auftrag erfordere mehr Logistik. Außerdem werde eine vergrößerte Grundausbildungskompanie dem Bataillon unterstellt. Die Truppe muss bei Übungen und im Einsatz den Hauptgefechtsstand des Korps einrichten und die Kommunikationsstruktur sichern. In diesem Jahr wird es mehrere Übungen geben.

Als einer der wenigen Politiker und Bürgermeister hat sich Hendrik Sommer noch vor nicht langer Zeit gemeinsam auf den sechsstündigen Weg gemacht, um eine solche Übung in Polen zu besuchen. Dafür erntet er immer noch Hochachtung der Soldaten. Stadt und Bundeswehrtruppe demonstrieren seit 20 Jahren ihren Zusammenhalt beim gemeinsamen Neujahrsempfang. Diesmal stellt die zehnjährige Schülerin Nelly Kuboth auf der Bühne Fragen an Oberstleutnant Tobias Jahn, den Chef des Bataillons. Der gibt zu, als Kind lieber Indianer als Soldat gespielt zu haben, aber doch schon gern der Häuptling gewesen sei. Jahn kommt diesmal nicht in grauer Uniform, sondern in der schwarzen Gala-Robe der Bundeswehr. Auch die hat Schulterstücken. Zusammen mit Hendrik Sommer gibt er jedem einzelnen Gast am Eingangstor die Hand, eine stundenlange Aufgabe unter dem Blitzlichtgewitter von Kameras.