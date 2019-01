Schorfheide setzt auf Gewerbe

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Die Gemeinde Schorfheide will auf dem Areal der ehemaligen Hermannsmühle (Heeresbäckerei) ein weiteres 12 Hektar großes Gewerbegebiet in Finowfurt entwickeln. Erste Interessenten zur Ansiedlung gibt es bereits, darunter auch das kreiseigene Entsorgungsunternehmen BDG.

Das ehemalige Kasernengelände an der Biesenthaler Straße, das immerhin insgesamt 21 Hektar umfasst, ist ein Mammutprogramm für die Gemeinde Schorfheide. Der Abriss der Gebäude, Sanierung der Böden verschlingt viel Geld. Nun soll der vordere Teil des Areals entwickelt und Gewerbe dort angesiedelt werden. Der Verkauf der Flächen soll das außerordentliche Ergebnis im Haushalt „erheblich verbessern“, heißt es dazu im aktuellen Doppelhaushalt. Die Verwaltung plant durch die Vermarktung der Flächen im Zeitraum 2020 bis 2022 mit hohen Einnahmen.

Bei einer Vor-Ort-Begehung im Sommer vergangenen Jahres wurde klar, dass das Gelände noch über die nächsten Jahre hinweg viele Investitionen der Gemeinde erforderlich machen wird. 2018 wurde eine Fläche von immerhin rund 8000 Quadratmetern entsiegelt. Insgesamt 450 000 Euro kosteten die umfassenden Abriss- und Entsiegelungsarbeiten. Davon erhielt die Gemeinde 120 000 Euro vom Landkreis. Der Eigenmittelanteil lag bei 258 000 Euro. Dieser Bereich soll künftig Grünfläche bleiben und bei Großveranstaltungen am Flugplatz teils als Parkfläche genutzt werden.

Nach den Plänen der Verwaltung soll auf dem vorderen Teil des Geländes ein Gewerbegebiet entstehen. Das bringt regelmäßige Gewerbesteuereinnahmen, deren Höhe man sogar selbst in der Hand hat und es stärkt den Wirtschaftsstandort Finowfurt zusätzlich. „Es gibt bereits Interessenten für rund 15 000 Quadratmeter“, berichtet Bauamtsleiter Bert Siegel auf der Sitzung des Ortsbeirates Finowfurt am Donnerstag. Es handele sich dabei um produzierendes Gewerbe und um ein Dienstleistungsunternehmen. Nach weiteren Interessenten werde derzeit Ausschau gehalten, so Siegel weiter.

Nach Aussagen von Christian Mehnert, Chef der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft BDG, die für die Müllentsorgung im Landkreis zuständig ist, könne auf dem Gelände ein weiterer Wertstoff- oder Recyclinghof entstehen. Perspektivisch wolle die BDG nämlich in jeder Kommune im Barnim eine separate Annahmestelle betreiben. In der Gemeinde Schorfheide, die immerhin die flächenmäßig größte ist, müssen die Anwohner derzeit nach Bernau, Althüttendorf, Eberswalde oder illegal in den Wald fahren, wenn sie Sperrmüll oder größere Mengen Gartenabfälle loswerden wollen.

Doch der Ortsbeirat Finowfurt kann sich für das Areal an der Hermannsmühle auch vorstellen, ein sogenanntes Mischgebiet auszuweisen. „Die Nachfrage nach Wohnimmobilien ist ungebrochen“, ist Ortsvorsteher Wilhelm Westerkamp überzeugt. Immer mehr Berliner zieht es ins Umland. Selbst früher als unattraktiv geltende Standorte würden heute mit Kusshand genommen. Daher müsse man darüber nachdenken, auch Wohngebäude zuzulassen. Auch andere Mitglieder des Ortsbeirates sehen das ähnlich. Bauamtsleiter Bert Siegel gibt allerdings zu Bedenken, dass dazu der Flächennutzungsplan nochmals geändert werden müsse. Zudem gebe es immer wieder Konflikte, wenn Wohnen und Gewerbe zu nah beieinander sind.

Die Gemeinde Schorfheide hatte das gesamte Areal im Jahr 2016 von der Brandenburgischen Bodengesellschaft erworben. Zuvor war es seit Ende des Zweiten Weltkriegs von der Westgruppe der Truppe (WGT) der Sowjetischen Armee genutzt. Es gab dort die im Volksmund bezeichnete Russen- bzw. Herresbäckerei, die die Sowjettruppen mit Brot- und Backwaren versorgte.

Und dabei ist die Geschichte des Grundstückes viel älter. Einst war hier das Sägewerk Hermannsmühle von Schöpfurth und anderes Gewerk. Ein wichtiger Wirtschaftsstandort im Ort. Nun könnte es also heißen: zurück zu den Anfängen.