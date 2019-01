Container sind nicht bezugsfertig

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) In langen, konfliktreichen Debatten über die Bewältigung der Platznot an der Löcknitz-Grundschule hat die Stadtverwaltung es mehrfach versprochen: Nach den Winterferien sind die Container nutzungsbereit, so dass sich die derzeitige Raumsituation, die allgemein als unhaltbar gilt, entspannen könnte. Jetzt steht dieser Termin auf die Kippe, wie Clemens Wolter, der stellvertretende Bürgermeister, einräumt.

Grund: Der Container-Hersteller habe mitgeteilt, dass die vor der Nutzungsfreigabe erforderliche Brandschutzprüfung erst etwa zwei Wochen nach den Winterferien möglich sei. Den Prüfer müsse die Firma selbst stellen, erläuterte Wolter; auf der Grundlage seines Berichts genehmigt dann eine Behörde die Nutzung. „Für uns ist das extrem ärgerlich“, sagte Wolter. Die Stadt will das aber nicht einfach hinnehmen. Der Termin sei schließlich vor vielen Monaten vertraglich fixiert worden.

Nach Aussage von Wolter geht es ausschließlich um die Brandschutzprüfung. Baulich werden die Container nach jetziger Voraussicht rechtzeitig fertig. „Sie können auch mit Mobiliar eingerichtet werden“, sagte er. Aber ohne die Brandschutzprüfung gebe es eben keine Nutzungsfreigabe.

Für Schulleiter Sebastian Witt ist die Entwicklung auch äußerst unerfreulich. „Wir müssen ja auch ein bisschen planen“, sagt er. Auch wenn die Räume in dem Container mit Möbeln bestückt seien, müssten die Unterrichtsmaterialien herübergebracht werden, und zwar zu einem bestimmten Tag, der jetzt noch nicht feststeht. „Wir haben die Sachen ja nicht doppelt.“ Die Schulkonferenz habe beschlossen, dass es einen Umzugstag geben solle. Witt verweist auch darauf, dass es zum Halbjahr üblicher Weise einen neuen Stundenplan gebe.