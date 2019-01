Magische Melodien aus Brandenburg

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Seit er Fan von Modern Talking wurde (1985) und als Backliner beim Dieter-Bohlen-Projekt „Blue System“ (1989-91) anheuerte, träumt Marco Lessentin von einer eigenen Gesangs-Karriere. In der Hochzeit der Karaoke-Partys übte er sich als Dieter-Double und nähert sich im Jahr 2019 nun seinem zehnjährigen Jubiläum als Musiker mit eigenen Melodien. Es war die Weihnachtsmann-Parade im Jahr 2009, zu der er einen Song machte und der zur Hymne wurde. Fortan setzte er auf Schlager und brachte zu jedem Havelfest einen Titel heraus. Modern arrangiert im 1980er-Jahre-Stil. Auf „Summer 97“ (2010), „Ich liebe dich“ (2011) und „Sie Sie Cheri (2012) wollte er sich im 40. Lebensjahr (2013) den Traum vom eigenen Album erfüllen, das dann doch erst 2016 erschien. Dafür fand er 2013 mit Ronny Jentzsch seinen Duett-Partner, der als „Fresh Fox“ schon einige Songs im 80er-Stil produziert hatte, u. a. für Fancy und Oliver Frank. Im Duett hauchten beide ihrem geliebten Sound neues Leben ein. Zu zweit sangen sie „Nur für dich allein (The Sunshine Melody)“, womit es „Fresh Fox & Marco Lessentin“ erstmals auf einen renommierten Schlager-Sampler („Die deutschen Hits 2013“) schafften. Es folgten weitere Songs und Sampler-Gastspiele, am 10. Juni 2016 das eigene Album „Augenblicke“, immer höhere Schlagercharts-Erfolge und mehr Auftritte. Und im Jahr 2018 die Umbenennung des Duos in „Magic Melody“. So traten Marco und Ronny in Görlitz, Hoyerswerder und Dresden auf sowie vor 25.000 Leuten beim Schlager-Olymp in Berlin. „Entschuldige ich lieb‘ dich“ schaffte es bis auf Platz 8 der deutschen Schlager-Charts und sorgt für den perfekten Jahreswechsel: „‚Magic Melody‘ ist auf der neuen Sony-Music-CD ‚Die neue Schlagerparty 2019 - Vol. 6‘neben den großen Schlagerstars mit dabei“, lässt Marco wissen. Für diverse Auftritte und den Schlager-Olymp im August sei „Magic Melody“ wieder gebucht und will bis dahin ein neues Schlagerpop-Album vorstellen, an dem gegenwärtig fleißig gearbeitet wird. Mehr Infos auf www.marco-lessentin.de

Wer Marco Lessentin in naher Zukunft als DJ erleben will, hat dazu bei der 22. Pop-und Schlagernacht am 26. Januar im „Fonte“, Ritterstraße 69, sowie beim „City Ball“ am 16. Februar im Restaurant „Werft“, Hauptstraße 77 Gelegenheit.