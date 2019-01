Zum 200. Geburtstag des Tempelgarten-Schöpfers

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Fontane.200 ist in aller Munde – aber Diebitsch.200? Den Schöpfer der Tempelgarten-Villa und des Gentz­roder Kornspeichers kennen nur noch ausgewiesene Kunstgeschichtsexperten. An diesem Sonntag vor genau 200 Jahren kam Carl Wilhelm Valentin von Diebitsch als Sprössling einer schlesischen Gutsherren-Familie in Liegnitz zur Welt.

Für den Sohn aus begüterter Familie war der Weg vorherbestimmt: Offizier sollte er werden. Doch die Ausbildung in der Kadetten-Anstalt brach er ab. Ein schweres Gehörleiden soll die Ursache gewesen sein. Vielleicht aber war es auch ein Gehorsamsleiden. Denn nicht Drill und Kommandoton waren die Welt des jungen Carl, sondern die stille Muse.

Ein Selbstporträt zeigt seine Fähigkeiten als Kunstmaler. Anfang 20 war er: Die Gesichtszüge weich, das füllige, blonde Haar an den Seiten gelockt, die vollen Lippen halb geöffnet. Ein ernster, durchdringender Blick trifft den Betrachter. Es ist, als stecke die Sehnsucht in den Augen – die Sehnsucht nach der Ferne.

Dorthin zog es den jungen Carl von Diebitsch nach dem Abschluss an der Bauakademie Berlin. Reisen durch Südeuropa brachten ihn auch nach Andalusien. Dort traf er auf Wilhelm Gentz, Abkömmling der Neuruppiner Kaufmannsfamilie, die mit Torfabbau im Luch ein großes Vermögen erwirtschaftete.

Unter der andalusischen Sonne wurde 1847 der Grundstein für eine Freundschaft gelegt, die ein Leben lang anhielt. Gentz und Diebitsch teilten nicht nur ihre Abkunft aus der preußischen Oberschicht, sondern auch die Leidenschaft fürs Orientalische. Andalusien war bis ins 15. Jahrhundert muslimisch – oder nach einem zeitgenössischen Begriff: maurisch. Der Name des Burgkomplexes Alhambra war zum Schlagwort für einen Stil geworden, der in der Baukunst Mitteleuropas seinen Niederschlag fand. Die beiden Freunde teilten die Faszination für die Pracht, das Exotische und die Traumwelt aus 1 001 Nacht, die in Andalusien zur nahbaren Realität für ihre Kunstbesessenheit wurde.

1853 erwarb die Familie Gentz den Tempelgarten, in dem ein Kronprinz namens Friedrich jugendliche Mußestunden genossen hatte, bevor er als Preußenkönig zum Kriegsherren und zum Großen wurde. Ale­xander Gentz, der jüngere Bruder Wilhelms, beauftragte Carl von Diebitsch, Gebäude für die Parkanlage zu entwerfen. Der seinerzeit erst 34-jährige war nicht nur Freund der Familie, sondern hatte auch mit einem Entwurf der Berliner Börse bei einem Architekten-Wettbewerb erfolgreich reüssiert: So durfte er entwerfen, was noch heute zu sehen ist.

Das Tor zum Tempelgarten mit seinem gewinkelten Bogen erinnert stark an das Portal „Puerta del Vino“ der Alhambra. Die Villa Gentz am Wall besticht durch ihre farbigen, ornamental angeordneten Backsteine und den schmalen Turm. Sie diente jahrzehntelang als Kreismuseum und ist heute ein Café mit angeschlossenem Festsaal. Auch aus dem Gärtnerhaus zur Südostseite hin ragt ein markant dünner Hochbauteil. Der Bezug zum Minarett, das Moscheen krönt, ist offensichtlich.

Für den jungen Architekten war das Projekt ein lohnenswertes Geschäft. Er konnte mit dem verdienten Geld in Berlin, am Hafenplatz 4, ein eigenes Wohnhaus im maurischen Stil bauen. Seine Kreativität war bald nicht nur beim kleinstädtischen Bürgertum, sondern auch beim Hochadel gefragt. Unter anderem war es der Mecklenburger Großherzog Friedrich Franz II., der ihn ein maurisches Bad für die Gemahlin entwerfen ließ. Ein ähnliches Projekt hatte er schon für das Schloss Albrechtsberg bei Dresden vollendet. 16 Skizzen bot der akribische Diebitsch in Schwerin an. Jedes kleinste Detail bis hin zum Hocker erdachte er. Das aufwändige Interieur mit seinen kunstvollen Holzvertäfelungen aus poliertem Eichenholz, schmalen Säulen inmitten des Raums und zahllosen Schmuckleisten erforderte eine vierjährige Bauzeit.

Mittlerweile ist das maurische Bad verschwunden. „Selbst für Kenner ist es rätselhaft, wo es abgeblieben ist und wann es verschwand“, sagt Antje Marthe Fischer vom Staatlichen Museum Schwerin. Immerhin gibt es noch erhaltenes Mobiliar aus dem Berliner Wohnhaus, das Diebitschs Familie nach dem Tod des Architekten weiter behielt. Auch die Möbel sind geprägt von orientalischer Ornamentkunst und Schnitztechnik. Sie gehören nun zum Inventar des Schweriner Museums.

Dass die Realisierung seiner Entwürfe teuer ist, wies Diebitsch noch zu Lebzeiten von sich: Das maurische Ornament habe den Vorteil dass es „nicht auf die Fläche gesetzt, sondern aus der derselben herausgearbeitet werde“. Ohne erheblichen Aufwand könne man die Formen so reich wie möglich machen. So verteidigte er, wie Antje Fischer herausgearbeitet hat, seine Entwürfe für Schwerin bei einer Architekten-Versammlung in Braunschweig.

Und doch kamen die ganz großen Aufträge nicht zu Stande. Zwar blieb Diebitsch bei seinen Entwürfen im Grunde immer am preußischen Fundament; er fütterte es sozusagen nur – aber zum Teil reichlich – mit maurischen Elementen. Aber zu lang war der Schatten des sich an der europäischen Antike orientierenden Einflusses von Schinkel, als dass das Licht des Morgenlandes sich komplett Bahn in der preußischen Baukunst brechen konnte. Diebitsch entwarf beispielsweise etliche Skizzen für den geplanten Neubau des Berliner Doms. Viele sind von mehr oder weniger deutlichen orientalischen Elementen durchsetzt. Am Ende entstand aber das, was heute zu den Sehenswürdigkeiten der Bundeshauptstadt gehört: der eher an den Petersdom in Rom erinnernde Kuppelbau.

Immerhin in Neuruppin konnte er noch einmal ein Großgebäude wagen. Der Kornspeicher von Gentzrode geht mit seinen zwei unterschiedlichen Türmen komplett auf Diebitschs Entwurf von 1862 zurück. Wie dem Schweriner Maurischen Bad droht dem Bau das Schicksal des Verschwindens – nur, dass man dabei zusehen kann, wie sich der unerbittlich nagende Zahn der Zeit dort festbeißt. Ähnlich geht es dem Herrenhaus – das aber trotz seiner prachtvollen orientalischen Fassade nicht mehr aus der Feder Diebitschs stammt.

Der Mittvierziger verließ nämlich nach den ausbleibenden Großaufträgen fast schon zwangsläufig die preußische Heimat. Er ging nach Kairo: Ägypten war damals ein Vizekönigreich unter der Hoheit des osmanischen Reiches. Als Hofarchitekt der Regentenfamilie Pascha konnte der Schlesier endlich Großprojekte verwirklichen – so die Ausstattung des Palastes von al-Dschasirah für Vizekönig Ismail Pascha. Jetzt reichte das Einkommen auch, um eine Familie mit der jungen Caroline Reinhold zu gründen, mit der er zwischen Berlin und Kairo hin und her pendelte.

1867 erregte Carl von Diebitsch in Europa noch einmal Aufsehen mit einem Maurischen Kiosk bei der Weltausstellung in Paris. Das Klein-Gebäude erstand 1884 kein geringerer als der bayerische Märchenkönig Ludwig II. Heute noch gibt es den Kiosk auf Schloss Linderhof. Allerdings ist auch er schon baufällig.

Die Schaffenszeit Carl von Diebitschs währte nach dem Erfolg in Paris nur noch kurz. Im heißen Frühsommer 1869 galoppierte eine Epidemie durch die ägyptische Hauptstadt, die auch den Preußen in ihre tödlichen Krallen nahm. Am 15. Juni verstarb er. Sein Grab befindet sich noch in Kairo – auf einem protestantischen Friedhof, der eigentlich für Engländer angelegt worden war.