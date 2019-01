Ein Saal mit 300 Plätzen

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Wie das Kurtheater neben Konzerthalle und Hof-Theater seinen Platz im kulturellen Leben der Stadt finden soll, darüber spricht Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) am Mittwoch im Foyergespräch der Konzerthalle. Er will damit eine öffentliche Diskussion beginnen.

„In unserem neuen Integrierten Stadtentwicklungskonzept ist die Stabilisierung der Kultureinrichtungen zentraler Bestandteil der Kurortwicklung“, erläutert Bürgermeister Lehmann. Gegenüber dem ersten Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Insek), das 2006 beschlossen wurde und sich auf das Wohnen konzentrierte, sei die von 2012 bis 2030 gültige Fortschreibung auf Kultur und Freizeit, Verwaltung, Wirtschaft, Einzelhandel, Bildung und Gesundheit sowie Verkehr erweitert worden. Kulturtourismus und kulturelle Bildung seien ständiger Bestandteil der Kurortentwicklung. Zum Insek sei die Stadt verpflichtet, um in die Gunst von Städtebaufördermitteln zu kommen.

Durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3. Mai 2018 sei die Stadtverwaltung beauftragt worden, einen Bauantrag zu stellen, um das Kurtheater „zur touristischen überregionalen Kulturstätte für Vereine und Veranstaltungen der Stadt Bad Freienwalde“ zu entwickeln. Von vier vorgeschlagenen Varianten entschieden sich die Stadtverordneten für die Komplettsanierung. Zwei Varianten sahen jeweils eine Teilsanierung vor, die vierte nur die Erfüllung der Brandschutzauflagen.

Nach den ersten Schätzungen war die Stadt von 400 000 Euro ausgegangen. „In der Summe fehlten aber Folgearbeiten wie Maler-, Elektro- und Bodenverlegearbeiten“, rechnet Lehmann vor. So gehe die Stadt nun von 1,1 Millionen Euro aus. „Dann haben wir nur die Brandschutzauflagen erfüllt, aber kein neues Haus“, so der Bürgermeister. Die bekomme die Stadt aber nicht gefördert. Deshalb habe sie ein größeres Paket geschnürt, das eine Investition von um die vier Millionen Euro vorsieht. Diese wolle die Stadt aber nur in Angriff nehmen, wenn die 90-prozentige Förderung möglich ist. Weiteres Kriterium sei, dass die Stadt mit dem Haus keinen Gewinn macht. Wenn nicht, dann bleibt es beim Brandschutz.

Im Erdgeschoss geplant sei eine Gaststätte mit 90 Sitzplätzen, die Terrasse vor dem Haus mit 25 Sitzplätzen und dem Biergarten mit 80 Sitzplätzen. Im Saal sollen bei Stuhlreihen mehr als 300 Gäste und bei Tischbestuhlung 240 Besucher Platz finden. „Wir wollen die Bühne samt Orchestergraben wegnehmen“, sagt der Bürgermeister. Die Bühne sei dann immer noch groß genug. Der Betreiber könne den Saal für größere, überregionale Veranstaltungen nutzen. Die Konkurrenz, die der Oberbarnimer Kulturverein und das Hof-Theater (bisher Film-Theater) befürchten, sieht Lehmann nicht. Der vorige Betreiber, Enrico Merten, hatte viele Veranstaltungen, die den anderen Bühnen nicht schadeten.

Das Obergeschoss wird mit einem Fahrstuhl barrierefrei erreichbar sein. So kommen die Besucher auch auf die Empore des Saals. In den Räumen oben können sich Vereine treffen, sie bieten Platz für Beratungen, Feierlichkeiten und andere Aktivitäten. Eine Fluchttreppe werde außen am Gebäude angebracht. Den Widerspruch der Denkmalschutzbehörde muss die Stadt nicht befürchten, ein Einzeldenkmal sei das Kurtheater nicht, sagt Lehmann.

Derzeit läuft eine Ausschreibung für den Betrieb des Hauses. Noch ist unklar, ob sich ein Pächter findet oder ob die Tourismus GmbH einspringen muss. Die Gespräche mit der Geschäftsführung laufen noch.

Das Nutzungskonzept und die bisherigen Planungen stellt Bürgermeister Ralf Lehmann am Mittwoch um 19 Uhr in der Konzerthalle in St. Georg vor.