Brückenschlag für Verständigung

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Das war der absolute Knüller: Während des Jahrhundertsommers 2018 wollten mehrere hundert Passagiere mit dem Kaffenkahn ausschließlich dann durchs Fürstenberger Seenland schippern, wenn der Verein Brückenschlag zur abendlich-romantischen Kahnmusik eingeladen hatte. Ein echter Multiplikator das Veranstaltungsangebot – und das gar nicht mal in erster Linie wegen des Wetters, freuen sich Kirsten Poggendorf und Michael Wittke vom Verein Brückenschlag in einer ersten Bilanz.

„Was für eine Mut machende Entwicklung“, so das Resümee der beiden. Abgesehen davon sei auch das Kino-Angebot des Vereins in der Alten Reederei, dem Kulturgasthof in Fürstenberg, vergangenes Jahr gut angenommen worden. „Was selbstverständlich auch von der Art des Films abhängig war“, merkt Kirsten Poggendorf an. Mehr als 700 Gäste konnten begrüßt werden. Grundsätzlich befinde man sich mit dieser meinungsstarken Art von Programmkino, dem sogenannten Arthouse-Film, auf dem richtigen Weg.

Meinungsstark und zugleich die Verständigung fördernd – so lautet das Motto der „Brückenschlager“ auch für 2019. Denksport soll nämlich häufiger und ausdauernder als 2018 getrieben werden. „Das Diskussions- und Informationsforum unter dem Titel ,Denksport’ hat sich nämlich bewährt“, weiß Poggendorf. Ob es vergangenes Jahr die Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen war oder aber die kontroverse Auseinandersetzung um den Landesentwicklungsplan und zur Bundesstraße 96 – die Denksport-Angebote von Brückenschlag stießen auf eine große Resonanz, erinnert Wittke. Proppevoll war der Kinosaal auch während der Veranstaltung im November zur Freiwilligen Feuerwehr, fügt er hinzu.

Der Takt soll 2019 verdichtet werden, wegen des Wahljahres. Heute Abend beispielsweise ist der Bundestagsabgeordnete der CDU für den hiesigen Wahlkreis, Uwe Feiler, in der Reederei zu Gast. Er spricht über die „Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft“ – anschließend kann diskutiert werden. Um 19 Uhr beginnt die Veranstaltung. (pilz)