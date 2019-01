Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Mit Blick aufs Kulturjahr in Oberkrämer schaut Regionalmanagerin Kerstin Rosen aus dem Fenster. Tourismus ist oft wetterabhängig. Doch auch ausfallende Züge und der Autobahnausbau können den Besucherstrom bremsen.

Wenn der Prignitz-Express nicht fährt und Umleitungen den Weg für Autofahrer eher wieder nach Hause lenken, wirkt sich das auf die Besucherzahlen aus. Auch die lang anhaltende Hitze und Dürre 2018 schlagen sich nieder. „Im vorigen Jahr hatten wir gefühlt 30 Prozent weniger Touristen wegen der fehlenden Regionalbahn und des Autobahnausbaus“, sagt Kerstin Rosen, die die Tourismusfäden der Gemeinde in der Hand hält. „Vor allem die Ü60-Generation ist wegen des Wetters stark weggefallen.“

Die Wetteraussichten hat Kerstin Rosen deshalb, auch wenn sie diese nicht ändern kann, im Hinterkopf. Benötigt werden sie in den nächsten Wochen aber nicht. Höhepunkt ist die Grüne Woche in Berlin. „Am Mittwoch bauen wir den Stand auf.“ Oberkrämer teilt sich seine Präsenz – wie auf allen Messen – mit Nachbar Kremmen. Allerdings nicht, wie viele andere Aussteller aus Oberhavel, in der Brandenburg-Halle. Dort sei es zu laut, zu voll, eng, so Kerstin Rosen. „Wir brauchen als Touristiker aber Ruhe, um mit Besuchern reden zu können.“ Müllerin Kerstin Rosen und ihre Kollegen sind in Halle 4.2 zu finden.

Seit vorigen November koordiniert sie sämtliche Termine im Veranstaltungskalender Oberkrämer. Vierteljährlich gibt es einen gemeinsamen Terminplan mit Kremmen. Kerstin Rosen ist zuständig für von der Gemeinde Oberkrämer unterstützte Events. Neben der Landpartie zählt das Krämerwaldfest in Wolfslake zu den Höhepunkten des Jahres. Inzwischen besuchen bis zu 4 000 Gäste das Familienereignis mitten im Wald. „Seit einigen Jahren kommen immer mehr Familien, deshalb werden wir die kostenfreien Angebote für Kinder ausbauen.“

An Beliebtheit haben die Kräuterwanderungen gewonnen. Was 2017 im kleinen Rahmen anfing, wird in diesem Jahr erweitert. „Wir mussten 2018 vielen Interessierten absagen“, sagt Kerstin Rosen. „Eine qualifizierte Wanderung mit einer Kräuterpädagogin geht nicht mit 30 Personen.“ Im Mai wird es fünf Touren geben, unter anderem in Kremmen, Wolfslake und Bärenklau.

In den Kinderschuhen stecke der touristische Triathlon in Schwante, der 2018 mit 20 Teilnehmern seinen Anlauf nahm. „Wir werden mehrere Durchgänge anbieten.“ Den Auftakt machen am 13. April die Bürgermeister aus Kremmen und Oberkrämer mit einer Draisinefahrt. Schon einen Monat zuvor sollen nicht nur sprichwörtlich Meilensteine gesetzt werden. Entlang der Alten Hamburger Poststraße wurden voriges Jahr in Flatow drei Meilensteine gesetzt. Der historisch belegte Abschnitt wird am 16. März eingeweiht. Die Aktion ist eine Gemeinschaftsaktion von Kremmen, Oberkrämer und dem Förderverein Regionalpark Krämer Forst.

Viel zu tun für Kerstin Rosen; viel zu erleben für Touristen, die noch mehr erwarten können: Das Schloss Schwante feiert am 20. April sein Erwachen.