Kirchenlied, Klassik oder Polka

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Der mit 2500 Euro dotierte Stiftungspreis der SparkasseMärkisch-Oderland 2018 ist an den Evangelischen Posaunenchor Müncheberg gegangen. In feierlicher Form hat ihn das Stiftungskuratorium am Donnerstag in der Stadtpfarrkirche übergeben.

Der 10. Stiftungspokal der Sparkasse Märkisch-Oderland steht seit Donnerstagabend in Mün­cheberg. Der Vorsitzende des Stiftungskuratoriums und Sparkassenvorstand Uwe Schumacher übergab diesen, mit 2500 Euro dotierten Preis in der Stadtpfarrkirche an den Evangelischen Posaunenchor.

Die Entscheidung hatte das neunköpfige Gremium in seiner Herbstsitzung einstimmig getroffen und dabei stets den Zweck dieser finanziellen wie moralischen Anerkennung im Sinn gehabt: Projekte der Kinder- und Jugendförderung sowie aus Kunst, Kultur und Sport zu unterstützen, solche, die nachhaltig sind und zur Mitwirkung anregen.

Uwe Schumacher würdigte in der Laudatio die musikalische Ausbildung und Betätigung, die der Bläserchor Zeit seines Bestehens neben Erwachsenen ebenso Kindern und Jugendlichen ermöglicht, unabhängig von sozialer Herkunft und konfessioneller Bindung, rein ehrenamtlich. Auf durchschnittlich 200 Stunden Proben und Auftritte im Jahr kommt dabei jeder Bläser, hieß es dazu von Gunnar Esbach, der jetzt das Amt des viel zu früh verstorbenen Leiters Friedemann Scholle übernommen hat.

Dabei erstreckt sich das Wirken des Klangkörpers – mit 35 Aktiven und sieben Nachwuchsbläsern aktuell der größte Bläserchor im Kirchenkreis Oderland-Spree – längst über die Grenzen der Kirchengemeinde Müncheberger Land hinaus. Der Posaunenchor ist bei Gottesdiensten, Hochzeiten, Taufen ebenso präsent wie auf Stadtfesten, Weihnachtsmärkten, Seniorenfeiern und anderen Gelegenheiten.

Nicht zuletzt beeindruckte der kurze musikalische Einblick, den die Bläserabordnung in der Feierstunde gab, anwesende Kuratoriums- und regionale Landtagsmitglieder. Ob kirchenmusikalische Begleitung, kurzer Brahms-Sinfonie-Part, die von Landrat Gernot Schmidt gewünschte tschechische Polka oder Film-Erkennungsmelodie der Olsenbande – sie können einfach alles.

Vor allem aber sind sie in ihrer Kirchengemeinde zu Hause. Dafür nennt Pfarrerin Karin Bertheau das jüngste Beispiel: „In sieben unserer zehn Dorfkirchen sind sie am Heiligabend im Einsatz.“ Aufgeteilt in Gruppen, habe dennoch jeder etwa drei Auftritte. Das Preisgeld übrigens soll dazu verwandt werden, einen Teil der Instrumente fachgerecht überholen zu lassen und witterungsgerechte einheitliche Kleidung für Außenauftritte anzuschaffen.