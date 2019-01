Ganz freiwillig zur Volkshochschule

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Schulpflicht in Deutschland bringt es mit sich, dass nicht wenige junge Leute Unterricht als Zwang empfinden. Wer die Schulbank verlässt, dürfte sie freiwillig nie wieder drücken wollen. Doch gerade jene Einrichtungen, die von freiwilligen Besuchern abhängig sind, bieten ein Plus an Lernfreude. Auch die Volkshochschule Havelland orientiert sich bei Erstellung ihrer Angebote vielfach an Trends und dem, was sonst noch das Volk interessieren könnte. Gradmesser ist womöglich das, was Leute ohnehin gern durch die Medien konsumieren.

Gerade bei älter werdenden Leuten sind das auch medizinische Themen. „Gesundheitswissen - rezeptfrei“ brachte der VHS in Trägerschaft des Landkreises Havelland positive Erwähnung in einer Veröffentlichung des Brandenburgischen Volkshochschulverbands (BVV) ein. Unter „innovativ und professionell“ werden die Chefarzt-Vorträge in Kooperation mit den Havelland-Kliniken genannt, die es seit Jahren an den VHS-Standorten in Rathenow und Falkensee gibt. Sie hätten regelmäßig ca. 20 Interessierte angezogen, die die Fragemöglichkeiten ausgiebig nutzten. Laut VHS-Chef Dr. Frank Dittmer ist das, wie sich für ihn angenehm herausstellte, eine Besonderheit in der Volkshochschullandschaft Brandenburgs mit ihren 40 Standorten. Die Vorträge können gebührenfrei von jedermann besucht werden. Im Programm des ersten Halbjahrs 2019 sind abermals Vorträge enthalten: Am 8. Mai geht es um Schlaganfälle und am 15. Mai um das Karpaltunnelsyndrom - beides Themen nicht nur für Ältere!

Indes wurden Gesundheitskurse neu ins Programm aufgenommen, für die Gehaltsempfänger Bildungsfreistellung beim Arbeitgeber beantragen können. Mit „Ruhepunkte - Hilfen gegen Stress“ (ab 4. März) sowie „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“ (ab 8. April) sind sie überschrieben. Insgesamt stehen Arbeitnehmern zehn Tage bezahlte Freistellung - binnen zwei Jahren - für Weiterbildung zu. Das ist so geregelt durch das Brandenburgische Weiterbildungsgesetz.

Medizin ist ein dankbarer Themenkomplex für die Volkshochschule. Frank Dittmer und Fachberichsleiterin Ilka Quast können sich relativ sicher sein, dass die Veranstaltungen gut besucht bzw. ausgelastet sind. Freilich kann nicht alles, was durch TV-Dokus oder Youtube-Videos Interesse erregt, durch die VHS aufgegriffen werden. Stichwort: Dozenten.

Vor etwa 100 Jahren wäre es beispielsweise vielleicht noch möglich gewesen, den Vater der Relativitätstheorie höchstpersönlich für VHS-Dozententätigkeit zu gewinnen. Laut Dittmer habe Albert Einstein tatsächlich in Berlin zum Thema doziert. Einen Physiker zu finden, der Zeitdilatation, Schwarze und Wurmlöcher erläutern könnte und dafür extra nach Rathenow reisen würde, dürfte schwer werden. Obgleich die Bahnverbindung von und in die Metropolregion bekanntlich nicht die schlechteste ist. Laut VHS-Angaben würden derzeit drei Dozentinnen aus Berlin stammen, der Rest sind Havelländerinnen und Havelländer. Die Zahl der Honorarkräfte soll sich pro Halbjahr zwischen 130 und 150 bewegen. Neue sind jederzeit willkommen und können sich in der VHS melden. Je nach dem, auf welchem Gebiet sie Wissen vermitteln wollen, könnte die Volkshochschule Kurse mit neuen Inhalten anbieten.