Ein Stück Schottland in der Fontanestadt

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neuruppin. Schottisches Lebensgefühl mitten in Neuruppin – das findet sich im Fiddler’s Inn in der Siechenstraße 1b. Mittlerweile ist der Standort längst zum beliebten Ausflugsziel für Musikliebhaber geworden. Das Programm für 2019 verspricht einiges.

Im Mai 2016 haben der Musiker Ralf Berkes und die Architektin Kirsten Rogge ihr „Bed & Breakfast“ dort eröffnet. „Im ersten Jahr haben wir vor allem die Pension aufgebaut“, erklärt Berkes.Doch von Anfang an war klar: Das soll nicht alles sein. Dass Konzerte auf dem Hof stattfinden werden, war der Plan – ein- bis zweimal im Monat. „Das reicht dann auch. Schließlich befinden wir uns hier in einem Wohngebiet“. so Berkes. Dieser Stand ist nun erreicht. Das Programm für 2019 ist prall gefüllt. In den Sommermonaten sollen etliche Veranstaltungen in der Siechenstraße 1b Besucher anlocken.

Wobei auch dabei Grenzen gesetzt sind, allein schon durch die Größe des Veranstaltungsortes: 150 Gäste passen auf den Hof. Das ist das absolute Maximum, das 2018 unter anderem beim Auftritt der Rheinsberger Gruppe Quietschfidel erreicht werden konnte. „2019 wollen wir unser Konzept konsequent fortsetzen“, sagt Ralf Berkes. Doch bei aller Schottland-Liebe der Besitzer, einer Sache können sie sich dann doch nicht entziehen: dem Fontanejahr. Daher wird die erste Veranstaltung im Mai auf eine besondere Lesung sein. Michael Schenk stellt Werken des Schriftstellers Klangpanoramen gegenüber. Das ganze findet am 18. Mai statt, parallel zur Aktion der offenen Höfe in der Stadt (RA berichtete). Eine weitere Veranstaltung mit Fontane-Bezug steht noch nicht ganz fest, soll aber die Saison im Fiddler’s Inn Mitte September abschließen.

Musikalisch wird es eine Woche später, am 25. Mai. Die Savoy Satellites spielen Swing der 1930er- und 1940er-Jahre. „Sie werden unsere Gäste in eine andere Welt bringen“, verspricht Ralf Berkes. Er ist besonders stolz darauf, dass es in diesem Jahr gelingen wird, „Musiker von der Insel“ nach Neuruppin zu holen. Am 19. und 20. Juli tritt die Northern Company aus Newcastle auf. Am 31. August gibt es gar eine schottische Nacht. Zuerst wird Elliott Morris zu hören sein. Anschließend gehört die Bühne der Celtic Music Group. Der Kontakt zu Letzteren ist vor allem jeder Menge Glück geschuldet: 2013 waren Berkes und Kirsten Rogge in Schottland unterwegs. In einem Pub hörten sie den Musiker Elliott Morris live. „Ich war fasziniert von der Art, wie er Gitarre spielt, von seinem Wesen“, erinnert sich Ralf Berkes. In den vergangenen vier, fünf Jahren habe sich der Musiker stark weiterentwickelt. Über seine Homepage kam Berkes an die Kontaktdaten und hat Elliott Morris kurzerhand geschrieben. „Er hat tatsächlich geantwortet und sein Interesse bekundet“, wundert sich der Neuruppiner im Nachhinein.

Auch bei der Celtic Music Group half ein Link im Internet weiter. „Die haben wir mal in Glasgow in einem Pub live erlebt und nachher einfach angeschrieben“, so Ralf Berkes. „Sie haben Lust, nach Neuruppin zu kommen, und wollen nachher noch einen Tag in Berlin dranhängen.“ Die Gruppe soll am 31. August nach dem Auftritt von Elliott Morris für Pub-Atmosphäre auf dem Hof der Siechenstraße 1b sorgen. Ein „absoluter Oberkracher“ erwartet die Besucher des Fiddler’s Inn am 24. August. Anna Mateur kommt nach Neuruppin. Das, was sie auf der Bühne zeigt, ist laut Ralf Berkes schwer zu beschreiben: „Das ist nicht Chanson, nicht Liedkunst.“ Er hat die Künstlerin in der Bar jeder Vernunft erlebt. „Sie hat einen Song geschrieben, der ,Orakel-Queen aus Neuruppin’ heißt“, so Berkes. „Den habe ich gehört und bei ihrem Management angefragt, ob sie nicht einmal in Neuruppin spielen möchte.“ Dass Anna Mateur zugesagt hat, sei „ein echtes Ding“.

„Alle Karten sind hier, der Verkauf für alle Veranstaltungen ist gestartet“, sagt Ralf Berkes. Er empfiehlt Interessenten, möglichst schnell zuzuschlagen und sich diese zu sichern. „Erfahrungsgemäß gibt es anderthalb Monate vorher keine Tickets mehr.“ Wünsche für Konzerte im Jahr 2020 hat er schon viele. Die Besucher des Fiddler’s Inn können also einiges erwarten. Aber das Maximum der Konzerte in der Siechenstraße 1 b ist definitiv erreicht: „Ich kann hier ja nicht jedes Wochenende Veranstaltungen anbieten“, sagt Ralf Berkes. Das Hauptgeschäft ist und bleibt das „Bed and Breakfast“ samt Cafébetrieb am Nachmittag – aber eben mit einigen Extras für Musikliebhaber.