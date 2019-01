MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Zum wiederholten Mal sind unbekannte Täter in das Café am Tierpark in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Fürstenwalde eingebrochen.

Diesmal ereignete sich die Tat in der Nacht von Freitag auf Samstag. Hierzu schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Café, meldete die Polizeidirektion Ost am Sonntag.

Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen vermutlich alkoholische Getränke mit. Davon verloren sie auch einige vor dem Gebäude. Den Schaden beziffern die Beamten auf 500 Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen und die Kriminaltechnik war vor Ort.