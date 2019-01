Aufmerksamer Bürger überführt Autodieb

MOZ

Erkner (MOZ) Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Bürgers hat die Polizei am Samstag gegen 17 Uhr in Erkner einen polnischen Autodieb schnappen können.

Der 47-Jährige steht in Verdacht, in der Nacht von Freitag auf Samstag im niedersächsischen Peine einen VW T5 gestohlen zu haben. Das meldete die Polizeidirektion Ost am Sonntag.

Der Anrufer hatte zunächst geholfen, dass Fahrzeug nach einem technischen Defekt in eine Parklücke zu schieben. Hierbei fielen ihm heraushängende Kabel am Armaturenbrett auf, woraufhin er die Polizei verständigte.

Eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass sich an diesem nachgemachte Kennzeichen befanden. Anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer stellten die Polizisten fest, von wem das Fahrzeug entwendet wurde.

Die Mann wies sich vor Ort mit dem Ausweis seines Kumpels aus, machte dann später andere Angaben zu seiner Person. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen.