Jugendliche auf Raubzug gestoppt

Mandy Oys

Hohen Neuendorf/Oranienburg (MOZ) Eine Gruppe von 30 bis 40 Jugendlichen zog am Sonnabend durch Hohen Neuendorf und Oranienburg und sorgte für Chaos. Am späten Nachmittag wurde die Polizei informiert, weil einer der Jugendlichen am Hohen Neuendorfer Bahnhof offenbar aus der Gruppe heraus vor ein Auto geschubst wurde. Er blieb unverletzt, der Fahrer konnte rechtzeitig bremsen. Im Anschluss stiegen die Jugendlichen in die S 1 und fuhren nach Oranienburg.

Gegen 17 Uhr erhielt die Polizei erneut eine Meldung. Im Bereich Pferdeinsel/Lindenring wurde ein Raub gemeldet. 20 Minuten später die dritte Alarmierung: Dieses Mal sei ein Raub an der Albert-Buchmann-Straße verübt worden. In beiden Fällen wurde junge Passanten von Jugendlichen aus der Gruppe aufgehalten. Ihnen wurden gewaltsam verschiedene Wertgegenstände geraubt. Die Polizei suchte innerhalb Oranienburgs nach dem Tätern. Sie nahmen mehrere Jugendliche fest, alle kamen aus Berlin.

Sie erwarten sowohl Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr als auch wegen Raubdelikten. Die Kriminalpolizei ermittelt.