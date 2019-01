Krakeeler schläft Rausch in Gewahrsam aus

MOZ

Beeskow (MOZ) Beamte haben am Samstagabend in Beeskow einen polizeibekannten 64-Jährigen in Gewahrsam genommen.

Der stark betrunkene Beeskower brüllte gegen 22.15 Uhr lautstark vor dem Wohnhaus seiner Ex-Frau in der Theodor-Fontane-Straße herum. Das meldete die Polizeidirektion Ost am Sonntag.

Das Amtsgericht hatte bereits entschieden, dass er sich seiner Ex-Frau nicht nähern darf. Damit verstieß er gegen dieses Annäherungsverbot. Die alarmierten Polizisten stellten bei ihm schließlich einen Atemalkoholwert von 1,75 Promille fest.

Sie fertigten eine Anzeige gegen den Mann. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er aus der Gewahrsam entlassen.