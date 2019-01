Kleine Flieger groß in Szene gesetzt

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Sowohl für Modellflugzeugbauer als auch all jene, die einfach nur gern den Piloten der kleinen Fluggefährte zusehen, wenn sie diese in die Lüfte starten lassen, ist die Hallenflugshow am zweiten Sonntag im Januar in der Liebenwalder Weinberghalle ein Pflichttermin.

„Wir kommen immer gern, denn hier treffen wir viele Bekannte aus anderen Clubs. Da können wir gut fachsimpeln. Außerdem ist die Halle toll und bietet beste Bedingungen, um die Maschinen zu präsentieren und auch die Flugkünste zu zeigen“, sagt Stefan Partner vom MFC Recknitztal in der Nähe von Rostock.

Bilderstrecke Hallenflugshow in der Weinberghalle Bilderstrecke öffnen

Fast 30 Teilnehmer haben sich angemeldet. Sie kommen aus Anklam, Leegebruch, Berlin, Frankfurt (Oder) und Löcknitz in der Nähe von Stettin. Damit ist Mathias Fischer als Chef des Modellflugclubs Neuholland, der zu der Schau eingeladen hat, zufrieden. Noch mehr freut ihn, dass schon kurz nach Öffnung fast alle Plätze auf der Zuschauertribüne besetzt sind.