Mit Mehr als zwei Promille am Steuer erwischt

Mandy Oys

Großwoltersdorf/Meseberg (MOZ) Oberhavel. Drei Autofahrer wurden am vergangenen Wochenende mit Atemalkoholwerten von 0,56 bis 2,78 Promille gestoppt. Den geringsten Wert zeigte das Gerät bei einem Mann, der durch Oranienburg fuhr. Der höchste Wert wurde bei einem Autofahrer gemessen, der in Großwoltersdorf angehalten wurde, weil er Schlangenlinien fuhr. Der 56-Jährige war auf der L 222 unterwegs.

Am Abzweig Meseberg auf der B 96 hielt die Polizei am Wochenende eine 25-Jährige mit 1,65 Promille Atemalkohol an.