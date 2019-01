MOZ

Beeskow (MOZ) Unbekannte Täter haben in Beeskow versucht, einen Audi zu entwenden.

In der Nacht auf Freitag wurde das in der Liebknechtstraße abgestellte Auto etwa 200 Meter bewegt, meldete die Polizeidirektion Ost am Sonntag.

Das Schloss der Fahrertür wurde gestochen und das Zündschloss manipuliert. Warum der Pkw stehen gelassen wurde, ist unbekannt. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.