Nach elf Minuten wird gelöscht

Holger Rudolph

Neuruppin Der Hitzesommer 2018, personelle Veränderungen und Ausblicke auf die künftige Arbeit waren tragende Aspekte der Jahresdienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am Freitagabend.

Der Stellvertretende Zugführer Karsten Haacke bilanzierte das Feuerwehrjahr 2018. Insgesamt gab es 451 Einsätze. In 78 Fällen mussten die Wehrleute zu Bränden ausrücken. Besonders schnell breitete sich der Brand eines Getreidefeldes nahe Treskow am 28. Juni aus. Binnen kurzer Zeit standen 50 Hektar Acker in Flammen. Während des ungewöhnlich heißen Sommers wurden die Wehrleute auch nach Südbrandenburg gerufen, um dort bei der Bekämpfung der Wald-Großbrände zu helfen. Leider hätten auch 2018 wieder etliche Bungalows in Kleingartenanlagen in Brand gestanden. In einigen Fällen sehe es sehr nach Brandstiftung aus. Durchschnittlich elf Minuten nach der jeweiligen Alarmierung erreichten die Wehrleute 2018 ihre Einsatzorte. 18 Brandbekämpfer trugen während der Einsätze Verletzungen davon.

Zugführer Heiko Moldenhauer zog Bilanz über die Stärke der Wehr. „Mit durchschnittlich 33 Jahren sind wir eine junge Truppe“, freute er sich. Unter den 80 aktiven Wehrleuten befinden sich 17 Frauen. Insgesamt bildeten sich die Einsatzkräfte 8 580 Stunden fort.

Die Tatsache, dass der Altersdurchschnitt der Einwohner Neuruppins in den kommenden Jahren stark zunehmen wird, thematisierten der Geschäftsführer der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft, Robert Liefke, und Kreisbrandmeister Wolfgang Hohenwald. Mit 71 Haustür-Notöffnungen, meist bei alten, alleinlebenden Menschen, sei 2018 ein neuer Spitzenwert erreicht worden, sagte Liefke. Im Jahr 2030 werde jeder zweite Neuruppiner 65 Jahre oder älter sein. Nicht nur auf die Feuerwehr kämen damit noch nicht absehbare Auswirkungen zu. Als kommunales Unternehmen habe die NWG sich darum zu kümmern, dass die Bäder in ihren Wohnungen zwecks Barrierefreiheit umgebaut werden. Außerdem müsse darüber nachgedacht werden, ob ein einziger Fahrstuhl in Aufgängen der Plattenbau-Blöcke mit einer Vielzahl von Wohnungen ausreicht.

Kreis-Feuerwehrchef Hohenwald dankte seinen Neuruppiner Kameraden. Sie hätten eine hervorragende Arbeit geleistet, nicht zuletzt im Rahmen der Bekämpfung der Großbrände in Südbrandenburg. Bei ihren Einsätzen sei Mut sehr wichtig. Doch sie mögen stets auch an ihre eigene Gesundheit denken. Leider sei die Anzahl der Wehrleute im Landkreis im zurückliegenden Jahr gegenüber 2017 um 50 Einsatzkräfte gesunken. Besser sehe es bei der Jugendwehr aus, die 70 Mitstreiter mehr als im Vorjahr verzeichnen konnte. Er selbst gehe Ende Mai zwar in den Ruhestand, werde aber der Neuruppiner Wehr als Mitglied erhalten bleiben, versprach Hohenwald.

Besonders herzlich verabschiedet wurde die Neuruppiner Jugendfeuerwehr-Chefin Carola Hohenwald. Sie hatte die Jugendwehr seit Oktober 1998 geführt. Ihr Nachfolger Patrik Flöter lobte freundlich lächelnd: „Du hast mit deiner Lust und Freude an der Aufgabe die jungen Menschen immer wieder neu motiviert.“ Anschließend trat die komplette Jugendwehr an. Die Mädchen und Jungen überreichten der scheidenden Chefin jeweils eine Rose. Außerdem erhielt sie einen Feuerwehr-Helm, auf dem die jungen Wehrleute unterschrieben hatten. Schließlich bekam sie noch einen Gutschein für ein Essen im Wert von 40 Euro. Flöter empfahl: „Da kannst du mit deinem Wolfgang richtig fein essen gehen.“ Der indirekt angesprochene Kreisbrandmeister, Ehemann der scheidenden Jugendwartin, lachte erfreut: „Na, das wird sicher gut.“ (hr)