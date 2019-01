Dank an 27 Ehrenamtliche

Elke Lang

Gölsdorf (MOZ) Zum vielleicht letzten Neujahrsempfang, den die Gemeinde Steinhöfel allein ausrichten würde, hatten der neue ehrenamtliche Bürgermeister Gisbert Zastrow (CDU) sowie die ehemalige hauptamtliche Bürgermeisterin Renate Wels (parteilos) am Sonnabend in das schmucke Dorfgemeinschaftshaus von Gölsdorf eingeladen.

Mit dabei war Marlen Rost, die Amtsdirektorin des Amtes Odervorland, dem Steinhöfel seit dem 1. Januar angehört. „Wir haben jetzt über 10 000 Einwohner“, verkündete sie zufrieden. „Und uns erfüllt viel Freude und viel Hoffnung auf das, was kommt.“

Renate Wels indes erinnerte mit Stolz, aber auch mit dem Wissen darum, dass alles noch nicht genug ist, an das, was Steinhöfel in das Amt einbringt: „Der Doppelhaushalt für 2019 und 2020 ist aufgestellt. Im Brandschutz stehen wir gut da. Zu 99 Prozent sind unsere Dörfer sehr gut mit Dorfgemeinschaftshäusern ausgestattet, die auch sehr gut angenommen werden. Für die Jugend ist uns nichts zu teuer, und wir haben mit Marzena Bocianska-Höpfner eine tüchtige Jugendkoordinatorin.“

Allerdings müsse sich die Ausstattung für die Jugendklubs verbessern. Fast alle Ortsteile hätten einen Spielplatz. Das Straßennetz sei gut saniert, aber auf den Gemeindestraßen müsse noch viel getan werden.

Als besonderer Gast war Oliver Breithaupt gekommen, der Landesgeschäftsführer Brandenburg des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Er zeichnete 19 Bürger der Gemeinde dafür aus, dass sie insgesamt fast 5000 Euro gesammelt hatten, womit Steinhöfel an der Spitze steht.

Von der Gemeinde selbst konnte basiserend auf Vorschlägen von Vereinen, Verbänden und Einzelpersonen 27 Bürgern für ihre ehrenamtlich Arbeit besonders gedankt werden. Die absolut längste Begründung dafür fiel auf Peter Denzer aus Gölsdorf. Das am weitesten über Steinhöfel hinausreichende Verdienst hatte sich Änne Meise erworben, deren mit Helfern angefertigte Erntekrone im Landtagsgebäude in Potsdam hängt.