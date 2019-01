Zwei neue Häuser für die Feuerwehr

Elke Lang

Biegen (MOZ) Er stieg vor dem alten, gerade mal rund 50 Quadratmeter großen Gebäude der 110 Jahre alten freiwilligen Feuerwehr von Biegen aus dem Auto und begrüßte jeden per Handschlag. Solche Gäste sind willkommen, besonders, wenn sie viel Geld mitbringen.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter hatte am Freitagnachmittag eine Menge davon im Gepäck. Er bat erst einmal „zum Kuscheln“ in das kleine, klamm-kalte Feuerwehrgerätehaus, in dem gerade so das Kleinlöschfahrzeug B 1000 reinpasst, „eigentlich schon ein Museumsstück“, wie Odervorlands Amtsdirektorin Marlen Rost um den Mangel wissend anmerkte. An einer Wand gibt es Haken und Ablagebretter für die acht aktiven Feuerwehrleute und die vier Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Heizung und Sanitäranlagen fehlen.

„Für mich ist es wunderschön, Helfern helfen zu können“, sagte der Minister und unterschrieb vor Ort zwei Schecks mit Geld aus dem von 2015 bis 2019 aufgelegten Kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP), das 35 Millionen Euro vor allem für Feuerwehrgerätehäuser vorgesehen hat. Biegen bekommt davon rund 370 000 Euro.

Das sind 55 Prozent der Kosten, die für den Bau eines neuen, eingeschossigen, beheizbaren Gebäudes auf einem kommunalen Grundstück in der Dorfstraße anfallen. „Der Bauantrag ist schon gestellt, und fertig sein soll das Haus samt Fahrzeughalle für ein großes Löschfahrzeug, Umkleiden, sanitären Einrichtung und einem Büro spätestens am 31. Dezember, wenn die Förderung abläuft“, versprach Marlen Rost. Sie wies auf die große Motivation hin, die ein neues Feuerwehrgerätehaus für die Aktiven bedeute. „Es liegt an Ihnen, das Haus mit Leben zu erfüllen“, war sie sich gewiss.

Der zweite Scheck über 705 000 Euro dient der Finanzierung des Ersatzes für das Gerätehaus von 1993 in Berkenbrück. Angesichts eines Zuwachs auf 26 Einsatzkräfte, darunter vier Frauen, sowie 13 Jugendliche und Kinder, davon neun Mädchen, bietet es nicht mehr genügend Platz.