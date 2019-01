Spurensuche nach Flugzeug-Absturz

Jens Sell, Doris Steinkraus

Strausberg (MOZ) Mit einem zweimotorigen Flugzeug sind Notlandungen selten, weil man mit einem Triebwerk meist noch den nächsten Flugplatz erreichen kann. Zum Flugzeugunglück vom Sonnabend haben möglicherweise die ungünstigen Wetterbedingungen beigetragen. Die Ursachen müssen die Zuständigen klären.

Angesichts der ungünstigen Wetterprognose für den Sonnabend hatten der Privatpilot und sein Prüfer den Flug am Freitag schon abgesagt. „Kurz vor Dienstschluss änderten sie aber ihre Meinung und haben die Partenavia P68B aus unserem Bestand doch für den Sonnabendvormittag gechartert“, berichtet der sichtlich betroffene Inhaber des Luftfahrtunternehmens Aerotours, Michael Hanke, dieser Zeitung. Er hatte die zweimotorige Maschine einem Hallenser Privatpiloten verchartert, der mit einem erfahrenen Prüfer an Bord seine Fluglizenz für zweimotorige Flugzeuge verlängern wollte.

Hanke holte am Sonnabendvormittag die Webcam des Flugplatzes auf den Schirm und sah seine Partenavia vor der Halle stehen. Er rief den Prüfer auf dem Handy an, um ihn zu fragen, ob alles gut vorbereitet sei. Doch liefen offensichtlich schon die Triebwerke, sodass er den Prüfer nicht mehr erreichte. „Doch als ich sah, dass er losrollte, ging ich davon aus, dass alles in Ordnung war“, so Hanke.

Die Partenavia war technisch auf aktuellem Stand, die Triebwerke voriges Jahr erneuert. Alle Navigationsgeräte für Instrumentenflug, GPS waren o. k. Der erfahrene Prüfer habe mit Sicherheit die Maschine gecheckt, Probelauf durchgeführt und das Wetter als ausreichend eingeschätzt, sagt Michael Hanke. Zumal bei einer Prüfung besonders exakt und sorgfältig alle vorgeschriebenen Schritte abgearbeitet und nachgewiesen werden.

Wie man im Flightradar sehen kann, sind Prüfer und Prüfling planmäßig gestartet, an der Oder war die Maschine auf 5000 Fuß (1800 Meter). Zum vorgeschriebenen Prüfungsprogramm gehören Vollkreise und andere Übungen wie auch simulierte Einmotorenflüge. Da fährt der Prüfer überraschend das Gas eines Triebwerks zurück, um die Reaktionen des Prüflings in solchen Situationen richtig einschätzen zu können. Das diene auch zur Auffrischung dieser Fähigkeiten. Auch Langsamflug in sicherer Höhe gehört zu dem Programm, das sie wahrscheinlich absolviert hatten, denn sie näherten sich nach einer knappen Stunde wieder dem Flugplatz.

Michael Hanke bekräftigt, dass das Flugzeug auch mit einem Triebwerk noch in der Lage ist, seine Höhe zu halten und sogar noch zu steigen. Eine Notlandung käme höchstens bei Treibstoffmangel in Frage. Doch die Maschine war mit 400 Litern Flugbenzin aufgetankt und hatte erst rund 60 Liter verbraucht.

Technische Unregelmäßigkeiten lagen offensichtlich nicht vor, denn im Anflug auf den Strausberger Flugplatz hatten sich die Piloten nach dem Wetter auf dem Platz erkundigt und keinen derartigen Hinweis gegeben. Direkt acht Kilometer in verlängerter Linie vor der Landebahn stürzte das Flugzeug ab. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen muss jetzt ermitteln, warum.

Geschockt reagierten die Mitarbeiter des Flugplatzes Neuhardenberg auf das tragische Unglück. Die Piloten hatten sich an diesem Tag für Trainingsanflüge auf dem Neuhardenberger Flugplatz angemeldet. Sie testeten mehrmals das Starten und Landen. Das Team vor Ort sicherte die Betreuung und Beobachtung. „Alles lief reibungslos“, versicherte Flugplatzmanager Uwe Hädicke. Es hätten sich auch keinerlei mögliche technische Probleme am Kleinflugzeug gezeigt. „Die Besatzung hatte sich bei unserer Flugleitung ordnungsgemäß abgemeldet. Dass es wenige Minuten später zu diesem tragischen Unglück kam, macht uns alle sehr betroffen.“