Die Theorie in der Praxis lernen

Volkmar Ernst

Gransee (MOZ) Was kommt nach der Grundschule? Eine schwierige Entscheidung, die zu treffen ist. Viele weiterführende Schulen hatten deshalb am Sonnabend ihre Türen geöffnet, um sich neugierigen Jugendlichen und Eltern zu empfehlen.

In Gransee herrschte sowohl im Strittmatter-Gymnasium als auch in der Werner-von-Siemens-Schule im Foyer, auf den Fluren und vor allem in den Fachkabinetten und den Unterrichtsräumen ein dichtes Gedränge. Schüler und Lehrer standen bereit, um über Bildungsinhalte und Unterrichtsabläufe zu berichten.

Die Werner-von-Siemens-Schule nutze den Tag zudem, um die Ausstellung „Gestern, Heute, Morgen – Handwerk und Gewerbe in Gransee“ zu eröffnen. Unterstützt vom Förderverein und verschiedenen Gewerbebetrieben haben die Jugendlichen einen Kalender entwickelt, in dem sie verschiedene ortsansässige Unternehmen vorstellen, die bereits über mehrere Generationen vor Ort ansässig sind. Denn auch heute noch gelten die bekannten Sprichwörter wie „Handwerk hat goldenen Boden“ und „Ist der Laden noch so klein, bringt er doch mehr als Arbeit ein“. Dabei verschweigen die Macher des Kalenders keineswegs, dass es die Konkurrenz der „großen Ketten“ den kleinen Betrieben immer schwieriger macht, vor Ort zu bestehen. Das gelte für das Bäckerhandwerk ebenso wie für den Fleischer als auch die Kfz-Werkstatt, heißt es in der Beschreibung. Dennoch gebe es dieses Handwerk noch, und das benötigte natürlich auch Fachkräfte.

Ein Beispiel dafür ist die Fleischerei „Ribbe“, die mehr als hundert Jahre existiert und vielen Granseern ein Begriff ist. Felix Ribbe ist mittlerweile die siebte Generation in dem Familienbetrieb, und er hofft, dass noch weitere folgen werden.

Doch sich gegen die Konkurrenz zu behaupten und zudem Nachwuchsmitarbeiter zu finden, werde immer schwieriger, erklärte er die Unterstützung der Schule bei dem Projekt. Denn die Bildungseinrichtung sei ein Ort, an dem die Jugendlichen auf den Wechsel ins Berufsleben vorbereitet werden. Dazu gehörten eben auch gezielt Informationen, welche Fachkräfte vor Ort gebraucht werden, um so die Jugendlichen dafür zu begeistern, im Ort zu bleiben.

Deutsch, Mathematik, Chemie und Biologie sowie Sprachen bietet die Siemensschule an. Doch es gibt auch Jugendliche, die eher praktisch veranlagt sind, und die hier ebenso unterstützt werden. Praktisches Lernen ist eines dieser Angebote, bei dem die Schüler im WAT-Unterricht einen Einblick in das Arbeitsleben erhalten. Die Begriffe Wirtschaft, Arbeit und Technik verbergen sich hinter der Abkürzung, und in der Praxis bedeutet das, direkt an einer Werkbank zu stehen.

Für Lea keine Option, weil sie später mit Kindern arbeiten möchte. Doch Henry aus Zehdenick ist begeistert, vor allem als ihm der 16-jährige Jeremy zeigt, was er im Unterricht macht. Gerade fertigt er für eine Truhe Metallbeschläge an. Mit Holz arbeiten, das kann sich Henry vorstellen, aber „auch mit Autos“. Sicher ist es sich nur, dass er nicht im Büro arbeiten möchte.