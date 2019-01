Mit Hand, Hirn und Herz

Kai-Uwe Krakau

Schwanebeck (MOZ) Bereits kurz nach 9 Uhr war der gegenüber der kreislichen Bildungseinrichtung gelegene Parkplatz gut gefüllt. Am Eingang wurden die Gäste dann von „Blauen Engeln“ begrüßt. Die Schülerinnen und Schüler führten die Besucher durch das Haus, beantworteten Fragen und konnten im Gespräch auch persönliche Erfahrungen beisteuern.

Im Musik-Raum lud Lehrer Philipp Guhr zum Keyboard-Spielen ein. Auch am E-Bass konnten sich die Schüler ausprobieren. „Bei uns gibt es eine Musik-Arbeitsgemeinschaft, die sich wöchentlich trifft“, so Guhr.

In einem anderen Raum waren viele Buddy-Bären ausgestellt. „Sie stehen für Toleranz und Akzeptanz“, sagte Kunstlehrerin Kerstin Lorenz. Im Physik-Kabinett standen verschiedene Experimente im Mittelpunkt. Dabei ging es beispielsweise um die Brechung des Lichts oder die elektrische Aufladung von Körpern. „Wir wollen zeigen, was wir im Unterricht so machen“, erklärte Fachlehrer Andreas Freitag. Mit kleinen Office-Programmen arbeiteten Besucher im Computerkabinett. Urkunden mit dem eigenen Namen wurden gestaltet und ausgedruckt.

Beim „Tag der offenen Tür“ war natürlich auch der Förderverein der Schule dabei. Vorsitzende Manja Naujokat berichtete, wie die rund 50 Mitglieder die Bildungseinrichtung unterstützen. „Wir organisieren regelmäßig den Sponsorenlauf“, so Naujokat. Darüber hinaus sorge der Förderverein auch dafür, dass jährlich der „Schulplaner“, ein Hausaufgabenheft für die 1. bis 4. sowie 5. bis 10. Klassen, herausgegeben wird.

Im Grundschulbereich, er ist wegen Sanierungsarbeiten gegenwärtig in Containern untergebracht, beantwortete Primarstufenleiterin Katrin Baum die zahlreichen Fragen von Eltern rund um die Einschulung. „Die Mütter und Väter wollen wissen, wie der Schulalltag abläuft, wie groß die Klassen sind und welche Materialien gebraucht werden“, so Klassenlehrerin Antje Schubert.

Schulleiter Manfred Reinicke freute sich über die große Resonanz auf die Einladung. „Wir sind personell und technisch gut ausgestattet“, betonte der Pädagoge. Dem rund 55-köpfigen Kollegium gehörten zahlreiche erfahrene Lehrer an. „Es gibt aber auch eine große Anzahl von Pädagogen, die jünger als 40 Jahre sind“, so Reinicke.

Für die Bildungs- und Erziehungsarbeit hat sich die Grund- und Oberschule den Slogan „Mit Hand, Herz und Hirn“ gegeben. Dazu gehörten ein guter WAT-Unterricht sowie ein anspruchsvolles Angebot bei den Naturwissenschaften, betonte der Schulleiter. Zu den regelmäßigen Projekten zählten Sprachreisen der 8. bis 10. Klassen nach Großbritanien und Frankreich, die regelmäßigen Sportfeste und der im Dezember erstmalig gemeinsam mit dem Hort vorbereitete und durchgeführte Weihnachtsmarkt. Reinicke: „Ein Wahnsinnserfolg“.

„Ich glaube, wir gehen überdurchschnittlich einfühlsam mit den Problemen unserer Schüler um“, sagte Reinicke. Dies werde von den Jugendlichen auch anerkannt und zeige sich in einer einzigartigen Verbundenheit. „Ehemalige Schüler schauen immer mal wieder für einen kleinen Plausch vorbei“, so der Pädagoge. Die Grund- und Oberschule Schwanebeck hat derzeit etwa 620 Schüler, 700 sollen es einmal werden.