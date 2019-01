Besinnliche Stunden im Kerzenlicht

Gerrit Freitag

Ziltendorf (MOZ) Das Familienstumpenlichterfest ist am Freitag in der Ziltendorfer Kirche gefeiert worden. Zum vierten Mal folgten die Menschen den Lichtern der Kerzen in das Gemeindezentrum.

Der Sprengel-Chor eröffnet mit dem Lied „Sind die Lichter angezündet“ und begleitet den Einzug der Christenlehrekinder und Konfirmanden, die sich mit brennenden Kerzen vor dem Altar versammeln und ihr persönliches Licht aufstellen.

„Der schönste Moment für mich war das Tragen der Kerze meiner Großeltern, die durfte ich selbst anzünden“, erklärt stolz der neunjährige Aaron Brilke. Das angenehm warme Gefühl der Weihnachtszeit stellt sich ein. Die Lichter flackern im leichten Luftzug und vermitteln ein Gefühl von Wärme und Hoffnung. Bevor Pfarrer Mathias Wohlfahrt an die Bedeutung des Lichtes für uns Menschen, insbesondere in der dunklen kalten Jahreszeit erinnert, begrüßt er Frank Gründler, den neuen Jugendmitarbeiter der Kirchengemeinde.

Im Schein der mehr als 90 Kerzenstumpen vor dem Altar und auf den Tischen, zusammengetragen aus den Kerzenresten der Festtage, bringt Ursula Butt ihre Gedanken über das Licht zum Ausdruck.

„Licht ist Leben“, schickt sie voran und erinnert an die Zeit, in der Menschen sehr stark gegen Kälte und Dunkelheit ankämpften und oft nur das Kerzenlicht, bestenfalls offenes Feuer besaßen. Daraus schöpften die Menschen Mut, gaben sich Hoffnung und rückten näher zusammen. Dieses wärmende Licht war überlebenswichtig und stärkte den Zusammenhalt. Das Dunkel von damals ist uns fremd geworden. Heute scheint es nahezu selbstverständlich, in einem warmen hellen Haus mit einem schützenden Dach zu leben. Das Licht als Ursymbol steht auch für Geborgenheit sowie den Neuanfang, die Sehnsucht nach Frühling und Sommer in der Natur wie auch in unseren Herzen, Vorhaben und Pläne, aus denen Neues entsteht. „Menschen brauchen eine Perspektive für morgen“, so Ursula Butt abschließend.

Es folgen die Fürbitten der Christenlehrekinder und der Konfirmanden. „Wir freuen uns auf die Anmeldung weiterer Konfirmanden“, sagt Pfarrer Mathias Wohlfahrt.