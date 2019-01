Auf Sammeltour für leckeres Rührei

Frank Groneberg

Mixdorf (MOZ) Wer in Mixdorf zampern möchte, der darf kein Langschläfer sein: Auf 8 Uhr morgens hatte die „Mixdorfer Zampergesellschaft“ den Beginn der fröhlichen Sammeltour am Sonnabend festgelegt.

Dieser frühe Start hatte allerdings auch seinen Sinn. Denn erst nach etwa neun Stunden waren alle Häuser abgeklappert. Und am Abend wollten ja alle Zamperer wieder fit sein für den Fastnachtstanz.

Fastnacht und das Zampern haben in Mixdorf eine 27-jährige Tradition, und zwar ganz ohne Verein, Club oder Funkengarde. Die „Mixdorfer Zampergesellschaft“ ist ein lockerer Zusammenschluss engagierter Leute. Und diese brauchen dringend Unterstützung, informierte Jessica Demmler, eine von ihnen: „Wir benötigen Verstärkung für die Vorbereitung, Organisation und das Programm“, sagte sie.

Im Fastnachtsprogramm gab es am Sonnabend eine Mini-Playback-Show. Zusätzlich zu den Erwachsenen wirkten diesmal auch Kinder mit. Die beim Zampern eingesammelten Eier, Gurken, Speck und die anderen Nahrungsmittel wurden am Sonntagvormittag gemeinsam bei der Kreschke verputzt – in Form von Rührei, Eierkuchen und anderen Leckereien.