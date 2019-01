Applaus für die Feuerwehr in Schöneiche

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Rückblick und Ausblick, die Ehrung engagierter Bürger und viele Gespräche: Mit dem Neujahrsempfang sind die Schöneicher am Freitagabend ins gesellschaftliche Leben 2019 gestartet. Ort des Geschehens war das Feuerwehrgerätehaus in der Brandenburgischen Straße.

Dass der Empfang dieses Mal bei der Feuerwehr ausgerichtet wurde, hatte einen guten Grund. Erst kurz vor Weihnachten war der Anbau des Hauses übergeben worden. Dass er nach deutlicher Verzögerung zu diesem Termin überhaupt fertig wurde, ist zu großen Teilen der freiwilligen Feuerwehr zu verdanken. 750 Stunden haben die Frauen und Männer an dem Bau mitgearbeitet, und als Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) das in seiner Rede erwähnte, gab es reichlich Applaus aus dem Publikum.

Natürlich gehörten Feuerwehrleute dann zu den Schöneichern, die für ihr besonderes Engagement für das Gemeindeleben geehrt wurden. Blumen gab es aber auch für Hans-Jürgen Guse von der Firma ADS Auto-Dienst & Service GmbH, der den bei ihm angestellten Feuerwehrmann jederzeit freistellt, wenn ehrenamtlicher Einsatz in der Wehr notwendig ist. „Das ist leider nicht in allen Betrieben selbstverständlich“, sagte Steinbrück. „Ich möchte daher dazu aufrufen, diesem guten Beispiel zu folgen.“ Für privaten Beistand wurden stellvertretend Nicole Mirus und Andreas Bachhoffer geehrt, deren Partner und Partnerin bei der Feuerwehr aktiv sind. Ohne das Verständnis zu Hause sei das Ehrenamt nicht möglich, unterstrich der Bürgermeister.

Neben dem ehrenamtlichen Wahlausschuss wurde auch ein Hauptberuflicher ausgezeichnet: Detlef Schmolling konnte mit dem Jahresbeginn sein 20-jähriges Dienstjubiläum als Schöneicher Revierpolizist begehen. Steinbrück kommentierte das so: „Er hängt jetzt hoffentlich noch ein paar Jahre dran, er kennt hier ja alle Bösewichte und alle dunklen Ecken.“ Als Anerkennung gab es für den Polizisten einen Wildschwein-Kalender fürs Büro, wie Steinbrück sagte, „die Wildschweine gehören ja auch zu den Schöneicher Bösewichten.“

Zuvor hatte der Bürgermeister gemeinsam mit den Gästen des Neujahrsempfangs auf das alte Jahr zurück- und ins neue vorausgeblickt. Er erinnerte unter anderem an die Eröffnung des Eltern-Kind-Zentrums, das neue Straßenbahn-Fahrzeug, die Komplettierung des Ortszentrums, abgeschlossene Gehweg- und Straßenbauprojekte und nicht zuletzt an die Premiere des Weihnachtssingens im Rathaus.

Projekte für 2019 seien der zweite Bauabschnitt zum Neubau des Kieferndamms und der erste Bauabschnitt der Brandenburgischen Straße zwischen Schöneicher und Berliner Straße. Gehwege sollen unter anderem in der Stein- und der Rüdersdorfer Straße ausgebaut werden. Das Wohnhaus Brandenburgische Straße 87 wird saniert, und auch die Pläne zur Erweiterung der Bürgelschule mitsamt Turnhalle will die Gemeindeverwaltung in Angriff nehmen.

Steinbrück hob auch die Arbeit der Gemeindevertretung hervor. Kein einziges Projekt könne umgesetzt werden ohne einen entsprechenden Beschluss der Abgeordneten. Dabei gebe es oft widerstreitende Interessen in der Bürgerschaft. „Trotzdem oder gerade deshalb möchte ich Sie alle bitten, auch daran mitzuwirken, dass keine Grenze zwischen der Gemeindevertretung und den Bürgern gezogen wird“, sagte der Bürgermeister. Für die neue Legislaturperiode nach den Kommunalwahlen im Mai wünsche er sich eine Gemeindevertretung, „die nur aus Gemeindevertretern besteht, die das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen. Es kann nicht darum gehen, die Interessen einzelner zu verfolgen, es muss ums große Ganze gehen.“

Beate Simmerl (Linke), die Vorsitzende der Gemeindevertretung, schlug in ihrer Rede den Bogen von der großen Politik nach Schöneiche. „Wir haben uns 2018 von vielen Hoffnungen verabschiedet, im Fußball wie in der Politik“, sagte sie. Um so wichtiger seien starke Kommunen, in denen Bürger ihre Interessen artikulieren, und in denen transparent und demokratisch Politik gemacht wird. Es gehe darum „Hoffnung zu vermitteln gegen das Gefühl, dass Krisen näher und näher an den heimischen Herd rücken.“

Mit Blick auf Bund und Land sagte Beate Simmerl, dass den Kommunen nur dann zusätzliche Aufgaben übertragen werden könnten, wenn es dafür auch ausreichend Geld gebe. An einer auskömmlichen Finanzierung fehle es aber häufig. Zugleich warb die Vorsitzende der Gemeindevertretung dafür, für das Leben in einer Gesellschaft elementare Bereiche in öffentlicher Hand zu behalten. Das gelte für Wohnen und Gesundheit ebenso wie für die Müllentsorgung und den öffentlichen Personennahverkehr.