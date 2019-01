Die Porträtierten kommen zu Wort

Michael Nowak

Fürstenwalde (MOZ) Eigentlich handelt es sich gar nicht um einen Kalender. Genau genommen ist der vom Landkreis Oder-Spree herausgegebene Kreiskalender ein Buch. Immerhin umfasst die Ausgabe für 2019 mehr als 120 Seiten. Aus Anlass des 25. Geburtstags des Landkreises „wollten wir das Jubiläum nutzen, 25 Bewohnergeschichten zu erzählen“, sagt Fotograf Andreas Batke am Freitagabend im Fürstenwalder Dom.

Dort stellt Arnold Bischinger, Kulturamtsleiter des Kreises, das Porträt-Buch vor. An einem historischen Ort dafür, wie Wolfgang de Bruyn, früher Kulturamts-Chef, bemerkt. Denn vor 25 Jahren wurde auch der erste Kalender des neugeformten Kreises Oder-Spree im Dom präsentiert. An diesem Abend stehen vor knapp 40 Gästen fünf der 25 Kalender-Porträts im Mittelpunkt. Die jeweiligen Autoren lesen dabei aus ihren Texten. Im Anschluss befragt Bischinger die Porträtierten. Kurzweilige Gespräche entwickeln sich dabei.

So spricht Kai-Uwe Strohbach, Leiter des Jugendclubs Nord, über seine Erfahrungen mit Jugendlichen aus ganz unterschiedlichen Ländern im Fürstenwalder Norden. Strohbach wurde vom Künstler Friedrich Stachat porträtiert. Als Stachat aus seinem Beitrag vorliest, klingt es ein bisschen wie eine Laudatio auf den Jugendclub-Leiter. Das ist ganz ähnlich, als Christine Hoffmann vom Steinhöfeler Verein LandKunstLeben die Heinersdorferin Bettina Lehmann vorstellt. Die Landfleischerin gewinnt durch ihre direkte Art die Sympathien: „Ich bin dafür, dass Menschen aus ihrer Wohlfühlzone aufstehen und etwas bewegen.“

Das gilt ganz sicher auch für Gymnasiast Marc Schulze. Von Gabi Moser, Mitarbeiterin des kirchlichen Eine-Welt-Ladens, beschrieben, spricht der in verschiedenen Projekten engagierte angehende Abiturient reflektiert über Unterschiede zwischen den Generationen. Er selbst will in Innsbruck Molekulare Medizin studieren. „Egal, wo ich bin, die Region hier wird aber immer mein Zuhause sein“, sagt er.

Das würden wohl auch Judy Härchen und ihre Mutter Ilona Härchen unterschreiben. Bischinger selbst hat über das Familienunternehmen der beiden geschrieben. Seit fast 27 Jahren gibt es die Bäckerei Härchen in Fürstenwalde. Sehr offen sprechen Mutter und Tochter über Höhen und Tiefen. Der Umzug an den heutigen Standort in die Trebuser Straße gehört genauso dazu wie der frühe Tod von Bäckermeister Werner Härchen vor knapp zehn Jahren. Tochter Judy Härchen hat nach der knapp zweistündigen Präsentation gegen 21 Uhr nur noch eines im Sinn: „Jetzt ist Schlafen angesagt, um null Uhr geht die Arbeit los.“

Kreiskalender, 10 Euro, erhältlich in Buchhandlungen und Ämtern