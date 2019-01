Generalprobe in der Strausberger Ton-Halle

Gabriele Rataj

Strausberg (MOZ) Komponisten von Telemann bis Schlemüller. Instrumente von Geige über Violoncello bis Klavier. Anspannung gepaart mit Leidenschaft. Alles das gab es am Wochenende in der Tonhalle der Kreismusikschule Märkisch-Oderland.

In insgesamt fünf nahezu aufeinander folgenden Vorbereitungskonzerten stellten sich die diesjährigen Teilnehmer des Jugend-musiziert-Wettbewerbes ihrem Pub­likum, meist aus dem familiären Umfeld und dem Freundeskreis kommend.

Am Freitagabend waren in der ältesten Bewertungsgruppe V bereits ein kleines Kammermusik-Trio mit Fiene Bork (Klarinette), Johanna Wilke (Violoncello) und Theodor Zerche (Klavier), in der Kategorie Gesang Pop die Buckowerin Anna Zeller sowie die Band „SiXXfold“ mit ihr als Frontfrau aufgetreten.

Die jüngeren Schüler kamen tags darauf zum Einsatz, angefangen von Altersgruppe I bis hinauf zur AG V. Zuhörer und Gäste hatten so auch die Gelegenheit, musikalische Entwicklung von ersten Anfängen auf einem Instrument bis zu dessen deutlich größerer Beherrschung zu verfolgen. Voraussetzung dafür: Sie nahmen sich die Zeit, sich bei freiem Eintritt einmal einen solchen Eindruck zu verschaffen.

Zahlreiche Meldungen für den aller drei Jahre stattfindenden Wettbewerb – der Deutsche Musikrat bezeichnet ihn als das renommierteste Nachwuchsprojekt für Musiker in Deutschland – seien zwischen November und Januar eingegangen, stellte Klaus-Peter Will am Sonnabend zur Begrüßung voran. Dabei müssten viele Kriterien erfüllt sein, um dabei sein zu können, so der pädagogische Direktor der Einrichtung.

Er wünschte den über 20 Teilnehmern in den Kategorien Streicher Solo und Kammermusik auch ein wenig Gelassenheit und verwies auf die Freude am Spielen, die in eine Bewertung der Jury stets einflösse. Dennoch, auch bei kleinen Hängern oder einem Neuanfang gelte: Der Weg ist das Ziel.

Von den Jüngsten wie Mira Kaschel an der Violine (betreut von Elke Nawrotzky) über wenig Ältere wie Louis Gaudin (unterrichtet von Kristin Sy) oder Antonia Glaser – konzentriert und mit viel Engagement lieferten die Nachwuchsmusiker ihren Part ab. „Es ist die geballte Kraft unserer Besten“, hatte Fachbereichsleiter Frank Finsch vorausgeschickt. „Sie verdienen unsere Aufmerksamkeit.“

Die Generalprobe fand diesmal extra zwei Wochen vor dem Auftritt in Beeskow statt. „So können unsere Teilnehmer an den von uns bemerkten Stellen noch etwas mehr Feilen“, sagte Finsch.