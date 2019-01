MOZ

Bernau (MOZ) Auf der Eberswalder Straße in Bernau ist ein 23 Jahre alter Mann von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, war der Bernauer auf die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Rettungskräfte brachten den Mann, der durch den Aufprall schwere Verletzungen erlitt, in ein Berliner Krankenhaus.