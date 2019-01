Sozialdemokraten bringen sich in Stellung

Sabine Rakitin

Eberswalde (MOZ) Als erste Partei im Barnim hat die SPD am Sonnabend ihre Kandidaten zur Wahl des Kreistages am 26. Mai nominiert und sich ein Wahlprogramm gegeben. 81 Frauen und Männer treten in den neun Wahlkreisen für die Sozialdemokraten an, darunter auch einige Parteilose.

Für die SPD geht es um viel in diesem Wahljahr - in Brandenburg und im Barnim. Eines hat der Landkreis nämlich mit dem Land gemein: Er wird seit 28 Jahren von der SPD regiert. Und auch wenn die Partei im Kreistag schon lange nicht mehr die stärkste Fraktion stellt: Mit Landrat Daniel Kurth steht auch in den kommenden acht Jahren ein Sozialdemokrat an der Verwaltungsspitze. Ohne „Hausmacht“ im Barnim-Parlament würde es für ihn ein schweres Regieren.

Angesichts der jüngsten Umfragewerte im Land - die SPD liegt bei 20 Prozent und damit gleichauf mit der AfD - geht es also ums Ganze. Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn bereitet am Sonnabend im Bürgerbildungszentrum „Amadeu Antonio“ die Barnimer auf einen harten Wahlkampf vor. „Im 29. Jahr der Verantwortung für das Land müssen wir mehr als andere beweisen, dass man uns das Regieren zutrauen kann“, sagt er. „Unsere Aufgabe ist es, Zuversicht zu verbreiten. Wir können stolz sein, auf das, was in Brandenburg erreicht wurde!“ Erfolgreich sei die SPD gewesen, weil sie auch „in sehr harten Zeiten“ immer zusammengestanden habe. „Wir Sozialdemokraten stehen als erste und am ehesten für ein Miteinander der Generationen, der Regionen und damit für ein Brandenburg ein!“, schwört er seine Barnimer Genossen ein.

Doch die haben die Zeichen der Zeit längst erkannt. In jedem der neun Wahlkreise können sie zur Kreistagswahl neun Kandidaten nominieren. Als die Wahlkreiskonferenz zusammentritt, sind auf drei der Listen noch jeweils ein Platz frei. Doch auch hierfür melden sich mit Wolfgang Bontzol (Schönow), Joachim Pieczkowski (Panketal) und Thomas Gill (Werneuchen) noch drei Bewerber. So tritt die SPD am 26. Mai mit insgesamt 81 Frauen und Männern an. Viele langjährige Kreistagsabgeordnete haben erneut ihren Hut in den Ring geworfen wie Gert Adler und Eckhard Schubert (beide Eberswalde) oder Maria Brandt (Schönwalde). Es gibt aber auch eine Reihe von jungen Sozialdemokraten, die einen Sitz im Barnim-Parlament anstreben. Dazu zählen Rica Eller, Henrike Blaum und Juso-Chef Kurt Fischer (alle Bernau). Die Jusos sind es auch, die bei der anschließenden Diskussion zum Wahlprogramm für eine hitzige Debatte sorgen. Als Juso-Vize-Vorsitzender Ron Straßburg beantragt, in das Papier die Forderung nach einem kostenfreien Schülerbusticket aufzunehmen, und „damit allen Schülern die Möglichkeit zu geben, sich auch in der Freizeit frei im Barnim zu bewegen“, greift Landrat Daniel Kurth ein. „Über wie viele Millionen Euro Kosten reden wir hier?“ fragt er. Er habe die Zahl nicht bereit, aber man müsse sich darüber im Klaren sein, dass damit Millionen Euro für eine freiwillige Leistung gebunden würden, wendet Kurth ein. Doch damit kommt er bei einer Reihe von Sozialdemokraten gar nicht gut an. „Das ist ein Totschlagargument“, wirft ihm der Werneuchener Thomas Gill vor. Freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ermögliche Kindern und Jugendlichen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Bernauerin Cassandra Lehnert verweist darauf, dass ein freies Schülerticket auch den Individualverkehr eindämmen könnte. „Eltern müssen ihre Kinder nicht mehr mit dem Pkw zum Sport oder zur Musikschule fahren“, sagt sie. Im Übrigen habe die SPD Barnim ein kostenfreies Schülerticket bereits in ihrem Parteiprogramm, erinnert Rica Eller die Kritiker. In einer Kampfabstimmung setzen sich die Jusos mit der hauchdünnen Mehrheit von einer Stimme durch. 27 Sozialdemokraten votieren für ein kostenfreies Schülerticket im Barnim, 26 dagegen - bei mehreren Enthaltungen.