Lkw auf Autobahn-Auffahrt umgekippt

MOZ

Müllrose (MOZ) Ein Lkw ist in der Nacht zum Montag in einer Auffahrt zur A12 umgekippt. Der 40-jährige Fahrer wurde dabei leicht an der Hand verletzt.

Die Auffahrt Müllrose Richtung Berlin musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Nach einem Alkoholtest wurden 2,4 Promille bei dem Mann festgestellt. Zudem sei der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins, so die Polizei.

Feuerwehrkräfte verhinderten ein großflächiges Auslaufen des Kraftstoffs. Laut Polizei hatte der Lkw unter anderem Holz geladen, welches ebenfalls durch die Einsatzkräfte von der Fahrbahn entfernt wurde.Die Bergungsarbeiten liefen noch bis Montagvormittag an. Die Auffahrt musste für den Zeitraum gesperrt werden. Der Verkehr auf der A12 wurde nicht beeinträchtigt.

Der Sachschaden liegt bei 110.000 Euro.