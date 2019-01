Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Mit einem Atemalkoholwert von 2,43 Promille noch Auto zu fahren, kann quasi gar nicht gut gehen. Denn bei einer so hohen Alkoholkonzentration im Körper ist die Koordination und das Gleichgewicht bereits sehr gestört. Auch die Reaktionszeit ist stark verlängert. Diese Erfahrung musste ein 43-Jähriger am Samstag Abend in der Straße der Einheit in Falkensee machen, als er mit seinem Fahrzeug auf ein vor ihm fahrendes Auto auffuhr. Durch die Kollision wurden die Insassen dieses PKWs leicht im Nacken- und Oberschenkelbereich verletzt.

Da sich der Unfallfahrer kaum noch auf den Beinen halten konnte, wurde er zum Schutz in polizeiliches Gewahrsam genommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen den Mann wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.