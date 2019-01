Polizei findet berauschte Mutter mit Kleinkind

MOZ

Fehrbellin Eine junge Mutter unter Drogeneinfluss ist mit ihrem Kind von der Polizei angetroffen worden. Die Beamten wurden am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr in einen Fehrbelliner Ortsteil gerufen, weil es im Flur eines Hauses nach Cannabis roch. Als die Streife eintraf, war der Geruch noch wahrnehmbar. Er kam aus der Wohnung der Frau. Sie stand offenbar unter Drogeneinfluss. Die Polizisten fanden in der verwahrlosten Wohnung, in der die Frau mit ihrem Kleinkind lebt, neben schmutzigen Sachen und Lebensmittelresten auch Utensilien zum Drogenkonsum sowie geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Nach Rücksprache mit dem Jugendnotdienst wurde das Kind an eine Verwandte übergeben. Die junge Mutter wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten nahmen Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verdachts der Kindeswohlgefährdung auf.(red)