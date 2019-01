Madagaskar kommt ins Schützenhaus

MOZ

Beeskow (MOZ) Madagaskar ist das Thema des dritten Fernwehbilderbogens der Saison, der am Mittwoch ab 19 Uhr im Schützenhaus Beeskow von Katja und Beppo Niedermeier präsentiert wird. Madagaskar ist anders. Madagaskar soll der „Ort allen Ursprungs sein“, heißt es in der Ankündigung.

Vor 250 Millionen Jahren brach der riesige Kontinent Gondwana auseinander, Afrika wanderte nach Norden, Indien gen Osten. Seitdem treibt Madagaskar als Splitter dieses Urkontinents im Indischen Ozean. Durch die Isolation haben sich Tierarten erhalten, die in anderen Teilen der Welt ausgestorben sind – wie zum Beispiel die Lemuren. Diese Halbaffen geben Rätsel auf. Sind sie die letzte Verbindung zu Lemuria, dem sagenumwobenen Kontinent, der sich laut einer wissenschaftlichen Theorie aus dem 18. Jahrhundert von Madagaskar bis Malaysia erstreckt haben und vor 50 000 Jahren im Meer versunken sein soll.

Auf ihrer Spurensuche begegnen Katja und Beppo Niedermeier den Ahnen und Mythen der Madagassen, bizarren Landschaften und einer Fülle an Tieren und Pflanzen, die selbst die Fantasie nicht abstrakter erfinden könnte. In ihrer aktuellen Live Film-und Fotomultivision gehen die Referenten den Geheimnissen Madagaskars auf den Grund. (red)

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 16. Januar 2019, im Schützenhaus Beeskow statt und beginnt um 19 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 11 Euro auf der Burg Beeskow und an der Tourismusinformation im Beeskower Rathaus erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 12 Euro. Gastronomisch betreut wird die Veranstaltung ab einer Stunde vor Beginn von „cucina verde“.