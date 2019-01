Klassenlehrer gesucht

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der Antrag beim Bildungsministerium ist gestellt, eine Gründungslehrerin als Beraterin engagiert. Und etwa ein Dutzend Anmeldungen liegt vor. Jetzt fehlt (fast) nur noch ein Klassenleiter. Der Verein für Waldorfpädagogik Barnim arbeitet mit Hochdruck an der Gründung der ersten Waldorfschule im Kreis. Ziel sei nach wie vor, mit einer ersten Klasse im Sommer 2019 an den Start zu gehen.

Dies erklärten Jakob Sehmsdorf, Jörg Krause und Mitstreiter beim jüngsten Auftakttreffen der Schulgründungsinitiative an der Biesenthaler Straße in Finow. Dort betreibt der Verein bereits seit September 2016 einen Waldorfkindergarten, die Kita „Morgenglanz“. Durch die finanzielle Krise, in die der Verein im Sommer 2018 geraten war, sei das Projekt der Schulgründung etwas ins Hintertreffen geraten, räumte Krause ein. Mit dem Neustart im Herbst aber haben die Vorbereitungen wieder deutlich Fahrt aufgenommen.

Aktuell sei die Initiative beispielsweise dabei, Nachforderungen des Ministeriums „abzuarbeiten“. So müsse der Verein etwa den Bedarf nachweisen. Was aus Sicht der Eltern kein Problem sein sollte. Die nächsten Waldorfschulen lägen in Frankfurt (Oder) und Berlin. Und dank der eigenen Kita gebe es natürlich auch Interesse und Anmeldungen aus dem eigenen Hause. Man feile am Konzept, stehe mit anderen freien Trägern im Austausch, nutze die Erfahrungen über den Bund der Freien Waldorfschulen. Und vor allem intensiviere der Verein die Suche nach einem Klassenlehrer. Dazu, so Sehmsdorf und Ulrice Fuß vom Vorstand, werfen die Mitstreiter einerseits die persönlichen Kontakte in die Waagschale. Andererseits werde verstärkt geworben. Über Anzeigen in Zeitschriften und im Internet etwa. Auch eine eigene Homepage befinde sich im Aufbau.

Maximal 24 Kinder sollen in einer Klasse lernen. Der Klassenlehrer begleitet die Schützlinge über acht Jahre, informierte die Initiative. An der Waldorfschule seien alle Abschlüsse möglich, bis hin zum Abitur. Die Lehrpläne, so hieß es, gingen über die staatlichen hinaus, würden diese vor allem im musisch-künstlerischen Bereich erweitern. Zu den Besonderheiten gehören ferner der Verzicht auf Noten (zumindest in der Unter- und Mittelstufe) sowie das Lernen im festen Klassenverband. Niemand bleibe sitzen. Es werde ein „elternfreundliches“ Schulgeld erhoben, um allen sozialen Schichten den Zugang zu ermöglichen.

Unterdessen hat sich laut Fuß auch in der Kita die Situation stabilisiert. Es konnten zwei neue Erzieher eingestellt und folglich weitere Kinder aufgenommen werden. Der Bereich U3 sei damit voll ausgelastet. Einige wenige freie Plätze gebe es allein in der Altersklasse drei bis sechs Jahre.

Weitere Infos: www.waldorfinitiative-eberswalde.jimdo.com oder vor Ort in der Kita